Masturbacija učvršćuje veze

Masturbacija se svojevremeno smatrala perverzijom. Ulagani su, štaviše, razni napori, recimo nametanje ekstremnog osećaja krivice, kako bi se samci, ali i ljudi u vezama obeshrabili u praktikovanju masturbacije. Ipak, revolucionarni rad i podaci, prvi put objavljeni tokom pedesetih godina prošlog veka, seksologa Alfreda Kinsija imali su dosta toga da kažu o ovoj temi. Dr Kinsli smatra da žene koje masturbiraju pre nego što postanu seksualno aktivne u braku imaju veće šanse da dostignu orgazam za vreme seksualnog odnosa.

Ipak, stručnjaci za mentalno zdravlje nisu bili naročito rečiti o dobrobitima masturbacije po mentalno zdravlje sve do sedamdesetih godina prošlog veka. Bez obzira na to što su dobrobiti masturbacije od tog vremena do danas bile redovno promovisane, mnogi ljudi se i danas osećaju vrlo neprijatno kada je reč o tome.

Šta bi bio zdrav pogled na masturbaciju? To je prikladna i validna opcija u vezi kada je jedan od partnera nedostupan zbog fizičke razdvojenosti, umora, oporavka od porođaja ili bolesti. Osim toga, pomaže u balansiranju razlika u seksualnim potrebama i željama. S obzirom na to da se za vreme ceremonije venčanja ne dobija formula koja bi magično uskladila seksualne potrebe dveju osoba, masturbacija je dobar način da se te potrebe izbalansiraju. U većini veza jedan partner ima veće, a drugi partner manje seksualne potrebe. Ove razlike u potrebama zbunjuju mnoge parove. U takvim vezama dešava se da partneri sa manjim potrebama „trpe“ seksualni odnos da bi zadovoljili parnera. Neki se bore sa duboko skrivenim osećanjima jer smatraju da bi trebalo da budu sve što njihov partner od njih očekuje u pogledu seksualnih aktivnosti.

Ovo je gotovo nemoguć zadatak i ljudi bi jednostavno trebalo da odustanu od njega. Masturbacija pomaže kada postoji ovakva neravnoteža i pomaže parovima da izbegnu da budu primorani da imaju odnose češće ili ređe nego što to oni zaista žele. Na duge staze, to je pomoćno sredstvo u vezi.