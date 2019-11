Naučnici otkrili: Najvažniji deo ženskog polnog organa nije stvoren samo za zadovoljstvo

Do sada se smatralo da je klitoris jedini ljudski organ koji je stvoren isključivo za postizanje telesnog zadovoljstva. On ustvari može igrati važnu ulogu u reprodukciji, otkrili su naučnici.

Stimulacija tog ženskog spolnog organa pokreće promene unutar tela što ga „podešava“ za začeće. To uključuje povećan vaginalni protok krvi i lakše prirodno podmazivanje, što seks za žene čini ugodnijim i pomaže spermatozoidima da lakše doputuju do jajne stanice. To takođe može dovesti do veće količine kiseonika i više temperature u ženskom reproduktivnom sistemu, kako bi spermu očuvao u dobrom stanju.

Ipak, ono najvažnije kod ikakvog podražaja klitorisa, objašnjavaju naučnici, je to što se potiče promena položaja grlića maternice, otvora maternice iz kojeg sperma kreće na svoj put.

– Promena sprečava spermu da prebrzo uđe u maternicu. To daje spermatozoidima na vremenu da postanu mobilni i aktiviraju se za oplodnju jajašca – kaže dr. Roj Levin, stručnjak za žensko uzbuđenje sa Univerzitetu Šefild.

Nakon što se sperma izbaci, aktiviranje njihovog repića se suzbija sve dok ne dođe relativno blizu jajnika. To im daje povećane šanse da dođu do jajne ćelije pre nego što – iscrpe zalihe svoje energije.

– Često ponavljana mantra da je jedina funkcija klitorisa da izazove seksualno zadovoljstvo, sada je zastarela, a imamo i fiziološke dokaze za to – kaže dr. Levin.

Proučavajući 15 studija od 1966. do 2017. pobio je mnoga istraživanja koja su zaključila da je funkcija klitorisa isključivo postizanje zadovoljstva, prenose mediji.

Dr. Levin koristio je svoje istraživanje i kako bi upozorio na sakaćenje ženskih genitalija u nekim kulturama. Na temelju ovog istraživanja sada se zaključuje da je ženama tada mnogo teže začeti, uz uznemirujuću bol i dugoročne posledice za mentalno zdravlje.