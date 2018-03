Otkriven osnovni uzrok „mraka“ u seksu

Previše umorni da biste podigli čak i obrvu, a kamoli za bilo šta drugo, pa makar to bio i seks? Dobrodošli u ovu čestu situaciju.

Čak 30% ukupnog svetskog stanovništva trudi se, u trenucima premorenosti, da na neki način zaobiđe ili u potpunosti izbegne seks – rezultati su skorijih istraživanja. Iako većini ljudi zvuči kao jako loš razlog, u tome ipak ima istine. Kada se sve uzme u obzir – radni dan koji se jako često otegne do duboko u noć, zatim obaveze oko dece i ostalo što dodatno odvlači pažnju od partnera, isto tako utiče i na kvalitet sna.

S obzirom na to da smo kao društvo ušli u stadijum u kojem dan traje 24 sata, nije ni čudo što nas umor previše lako i brzo sustiže. A nedostatak sna, sam po sebi, umanjuje našu motivaciju i želju kada su u pitanju druge aktivnosti, izvan posla. Pitanje je na koji način povratiti tu prvobitnu želju i kako je održati.

U kojoj meri životni stil utiče na gubitak energije?

Dobar san, svake noći, u mnogo većoj meri nego fizičke aktivnosti i zdrav način ishrane – održava naše seksualne nagone u životu, ističu brojni eksperti i terapeuti iz ove oblasti. Po toj logici, zdrave osobe koje imaju već dobro ustaljene navike kada je zdrav san u pitanju, imaće shodno tome i više seksualne energije, kao i jači polni nagon.

Nažalost, to nije slučaj kod većine. U časovima pre odlaska u krevet, ljudi imaju naviku da obave još telefonskih poziva, pošalju još koji mejl, prošetaju psa i slično. Umesto toga, treba poslednjih sat do dva pre odlaska u krevet učiniti što lagodnijim i što opuštenijim. To znači da nema TV-a, privođenja zakasnelih dnevnih obaveza kraju… Ukratko, dajte sebi malo oduška pre nego što odete u krevet.

Da li je pospanost pravi razlog za izbegavanje seksa?

Terapeuti navode da umor jednostavno može prerasti u čist izgovor i postati deo diverzije usled gubitka interesovanja za seks. Ovo je u veoma velikom broju slučajeva zapravo i istina. Međutim, svi terapeuti su mišljenja da je najpre neophodno ispitati da nije reč o uticaju određenih medicinskih ili emotivnoh faktora koji ubijaju seksualni nagon u nama – bes, prekomerno uzimanje lekova i slično. Ipak, kako je praksa pokazala, u srži ovog problema nalazi se umor, a ne gubitak interesovanja. Uzevši sve u obzir, da bi seksualni nagon bio na prihvatljivom nivou, ipak je potrebna određena količina energije. Ukoliko je osoba jako umorna, ne treba da iznenadi slabljenje ili odsustvo seksualnog nagona.

U stvarnom životu, to izgled ovako – bračni par, oboje u radnome odnosu i na vrhuncu svoje radne karijere: žena se često žali da nakon dolaska sa dnevnog posla, nju kod kuće čeka drugi posao – spremanje ručka, večere, pranje sudova, peglanje i spremanje ručka za sutrašnji dan. Nakon svega toga, nije toliko neshvatljivo zašto žena nema neku preveliku želju da sklizne u seksualno privlačniju odeću i uskoči u krevet.

Kada je reč o muškarcima, oni se žale na posledice psihofizički iscrpljujućeg radnog dana, što utiče kako na na njihovu živahnost, tako i na želju za seksom, a glavni krivac može biti poremećaj poznatiji kao apnea, poremećaj sna (periodični prestanak disanja tokom sna na 10-30 sekundi).

Koji su to dodatni problemi?

Insomnija je mnogo češća pojava od prethodno pomenutog poremećaja. Internacionalna asocijacija za proučavanje poremećaja sna izvršila je istraživanje koje je pokazalo da je čak polovina osoba koje su u njemu učestvovale, naglasila da ima barem jedan od osnovnih simptoma insomnije, i to tokom nekoliko noći u toku nedelje. Međutim, i pored toga, jako je puno osoba koje nikada ni ne zatraže pomoć stručnjaka ili terapeuta, već pokušavaju da na svoju ruku, raznim tabletama ili alkoholom (a oba umanjuju seksualnu želju i nagon), sami reše ovaj problem.

U druge „razbijače“ sna spadaju problemi sa tioridnom žlezdom, prostatom (uzrok učestalijih poseta toaletu u toku noći), stres, depresija i određeni lekovi.