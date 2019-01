Povučen afrodizijak jer je bio – previše DELOTVORAN (video, foto)

Kompanija u Zambiji prekinula je proizvodnju pića koje reklamira kao snažan afrodizijak pošto se korisnik u Ugandi požalio na srčanu aritmiju i erekciju koja je, prema njegovom mišljenju, trajala – malo predugo.

A Zambian firm says it has suspended the production of an energy drink, SX Natural Power drink after tests in Uganda suggested that it contained the active ingredient of Viagra #sabcnews pic.twitter.com/a34jfo05UM

„Prekinuli smo i proizvodnju i distribuciju i otvorili internu istragu“, objavila je kompanija Revin Zambia Ltd.

Piće komercijalnog naziva „SX Energy Natural Power“ omiljeni je afrodizijak u Zambiji, ali i susednim državama. Reklamira se kao piće za podsticanje polne moći i sadrži prirodne ekstrakte biljaka đumbir i tongkat ali, a za obe je poznato da imaju afrodizijačka svojstva.

Side effects. Production halted of Revon Zambia's SX Natural Power energy drink after Ugandan man gets 6-hour erection from drinking. Company says "As far as we know,the drink does not contain any drug" – suggesting they don't know what the hell is inside https://t.co/BSVPLdakZP pic.twitter.com/40rnoPJjd7

— James Hall (@hallaboutafrica) January 11, 2019