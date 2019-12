Probudite želju: 15 naučno dokazanih dobrobiti redovnog seksa

Nedostatak seksualne želje poslednjih godina je najbrže rastući poremećaj. Da bi sačuvali zdravlje, muškarcima i ženama potrebni su dodir, kontakt očima i polna povezanost.

Najveći deo ljubavi i seksa odvija se u mozgu jer taj organ određuje ko nam je privlačan i kakve ćemo osećaje razviti, ali i reguliše našu želju i strast za partnerom.

Zato se kaže da je mozak naš najveći polni organ i ako ga dobro iskoristimo za intimne kontakte, može našem životu dodati godine, učiniti nas srećnijima, ali i zdravijima. Navodimo samo neke od naučno dokazanih dobrobiti redovnog seksa.

1. Snažnije srce

Već je poznato da seks može da bude dobar kardiotrening. Naime, 30-minutnim seksom može da se sagori i do 70 kalorija, a istraživanja pokazuju da srce može da se zaštititi i na druge načine. Ljudi koji redovno praktikuju seks, imaju veću varijabilnost srčanog ritma (VSR), a viši VSR poželjan je jer može da smanji rizik od razvoja bolesti srca, koje su vodeći uzrok smrtnosti kod žena.

2. „Anti-aging“ terapija

Vodite ljubav barem triput nedeljno. Osobe u 40-im koje vode ljubav 50 posto češće od proseka, izgledaju od sedam do 13 godina mlađe. Naučnici smatraju da mladalački sjaj dolazi zbog oslobađanja hormona DHEA tokom seksa. Taj hormon, koji proizvodi nadbubrežna žlezda, sprečava starenje i dovodi se u vezu s proizvodnjom kolagena i smanjenjem bora.

3. Kvalitetan san

Nivoi hormona oksitocina i smanjena količina stresa nakon seksa mogu vam pomoći da bolje zaspite. Ipak, san takođe utiče na volju za seksom. Naime, jedna studija je pokazala da žene u dobi od 42 do 52 godine, koje imaju problema sa spavanjem, manje uživaju u seksu nego one koje imaju kvalitetan san.

4. Glavobolja ne može da bude izgovor

Jeste li nekad preskočili seks zbog glavobolje? Tako ste preskočili upravo onu aktivnost koja bi mogla da vam pomogne. Naime, polovina žena koje pate od migrena oseća se bolje nakon orgazma. Kada endorfin preplavi telo, njegov učinak je sličan morfijumu, jer isključuju osećaj bola i povećava prag nelagode.

5. Otpornost na prehlade

Ljudi koji praktikuju seks jedanput ili dvaput nedeljno, imaju snažniji imuni sistem zahvaljujući 30-procentnom povećanju imunoglobulina A, antitela zaslužnog za borbu protiv infekcija u disajnom i probavnom sistemu. No, uz to ide i upozorenje: ispitanici koji su praktikovali seks više od tri puta nedeljno, zapravo su imali niže količine antitela od onih koji su to činili ređe. Naučnici smatraju da je ključ u umerenosti jer prava količina oslobođenih hormona tokom orgazma poboljšava imuni sistem, ali previše tih hormona ima negativan učinak.

6. Ublažava menstrualne tegobe

Mnogo žena kaže da oseća manji predmenstrualni bol ako ima odnos uoči menstruacije. Kontrakcija mišića pri seksualnom uzbuđenju smanjuje napetost u mišićima materice, koji su krivi za bol tokom menstruacije. Seks doprinosi uravnoteženju hormona, pa tako i onih koji regulišu menstrualni ciklus.

7. Kontroliše mišiće

Seks je izvrsna vežba za mišiće dna karlice kod žena koji kontrolišu kontrakcije tokom orgazma. Trudnoća i menopauza mogu ih oslabiti, a seksom se može smanjiti rizik od inkontinencije i spuštanja materice.

8. „Pegla“ bore

Tokom seksa u telu se znatno povećava proizvodnja estrogena, hormona koji podstiče zatezanje kože i „pegla“ sitnije bore na licu, što je posebno korisno nakon menopauze. Istraživanje koje je nedavno sprovedeno u SAD, pokazalo je da žene u menopauzi koje praktikuju seks barem dvaput nedeljno imaju dvostruko viši nivo estrogena.

9. Povećava privlačnost

Visoka seksualna aktivnost navodi telo da proizvede više feromona, stvari koja nas čini privlačnijima suprotnom polu. Dakle, što ga češće budete praktikovali, to ćete ga više želeti.

10. Deluje kao prirodni antidepresiv

Seks povećava broj otkucaja srca i podstiče mozak da otpušta više serotonina, hormona sreće koji je ključan antidepresiv i glavni razlog za osmeh nakon seksa. Polno aktivne žene ređe pate od depresije.

11. Podiže samopouzdanje

Jedna od najvažnijih prednosti seksa jeste rast samopouzdanja. Ispitanici koji redovno vode ljubav imaju više samopouzdanja i lakše prihvactaju nedostatke na svom telu.

12. Uglažava bolove u kostima

Naučnici su dokazali da seks pomaže u uklanjanju bolova kod artritisa. On stvara talas hormona oksitocina i endorfina, koji olakšavaju bolove.

13. Sprečava osteoporozu

Redovan seks povećava nivo estrogena kod žena u postmenopauzi, a to pomaže u zaustavljanju stanjivanja kostiju koje vodi u osteoporozu.

14. Štiti od raka prostate

Muškarci koji imaju uredan seksualni život u 50-im godinama, imaju manji rizik od raka prostate. Seks čisti prostatu od toksina koji bi mogli da pokrenu kancerogene promene.

15. Neprijatelj karijesa

Ljubljenje podstiče lučenje pljuvačke, što olakšava čišćenje ostataka hrane između zuba i snižava nivo kiselosti u ustima. Učinak poljupca sličan je žvakanju žvakaće gume bez šećera.