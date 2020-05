Seks radnici otkrivaju šta ih je posao naučio o ljubavi

Možda mislite da seksualni radnici u svoj posao ne uključuju emocije, ali u najvećem broju slučajeva nećete biti u pravu. Seks za novac ima i te kako snažnu osećajnu komponentu, a oni koji se ovim bave naučili su zanimljive lekcije o pitanjima ljubavi i intime.

Da, seksualni rad je ozbiljan emotivni rad. To vam je ono kad kroz nečiju profesionalnu uslugu očekujete da dobijete i određene emocije i to one koje će baš da pogode šta vama treba. Takvim poslom bave se medicinske sestre, dadilje, čak i konobari i šankeri. I pomenuti seksualni radnici. I evo šta su iz njega naučili:

Većina ljudi traga za osećajem intime koja postoji u ozbiljnim vezama

Živimo u svetu u kojem se mnogi stide nekakvih tradicionalnih odnosa i predanosti. Ali, seksualni radnici koji su učestvovali u ovom istraživanju o seksu i ljubavi kažu da njihovi klijenti ne žele samo seks. Oni žele da dožive osećaje koji proizlaze iz navodno zastarelih konvencija o izlascima.

“Svojim klijentima nudim iskustvo kao da sam im pravi dečko. Većina klijenata traži brigu i intimnost”, kaže Viktor Belmont koji radi za Rentboy.com, internet stranicu za pronalazak muške pratnje.

Melisa Petro, bivša seksualna radnica, rekla je da njeni muški klijenti traže isto.

“Ja sam u svojim oglasima takođe nudila ‘iskustvo devojke’. To je značilo da ću s muškarcem koji se javi na oglas popiti piće ili dva, baš kao da smo na pravom sastanku. Onda bismo baš kao pravi par otišli do mene ili njega i tamo bismo se poljubili, mazili i na kraju imali seks”, ispričala je Melisa.

Hemija sa partnerom ne nastaje sama od sebe, na tome se radi

Koner Habib, pisac i porno-zvezda, otkrio je da je zbog posla naučio da ljubav i intimnost drugačije gleda u privatnom životu. Tačnije, intimnost je prestao da smatra neuhvatljivim i spontanim fenomenom. I u tome je našao ključ sreće.

“Toliko ljudi čeka da se intimnost s partnerom samo uspostavi. Ali, istina je da to možete sami proizvesti”, objašnjava Koner. Razumevanje toga omogućilo mu je da bude više saosećajan i predustretljiv prema potrebama partnera u njegovom privatnom životu.

Zahtevajte bolji seks, to podiže vaše samopoštovanje

Iako neki ljudi misle da je seks sa strancima, zbog novca, loš seks, Kiti Strajker, porno-glumica, otkrila je da njeno iskustvo nije takvo. Ne samo da je na poslu imala dobar seks nego joj je on poboljšao i samopoštovanje.

“Kao žena, posebno debela žena, kulturološki sam naučena da moram da budem zahvalna na svakoj pažnji koju dobijem. Kao seksualna radnica postala sam sigurna u sebe i nisam više imala problema da se prepustim intimnim stvarima i to se prenelo i u moj privatni život”, kaže Kiti.

Njeno iskustvo je podsetnik da zahtevanje orgazma, kada to želite, može imati ogromne koristi za sve žene.

Fizički izgled nije važan za privlačnost koliko mislimo

Habib je rekao da mu je seks sa drugim porno-zvezdama tokom karijere pomogao da nauči da fizički izgled nije jedini koji utiče na privlačnost.

“Mnogi ljudi s kojima sam imao seksualni odnos zbog posla, jesu ljudi za koje bi društvo možda reklo da su to najatraktivnije osobe. Ali, nakon nekog vremena s takvim partnerima sam otkrio koliko su važnije fizičke karakteristike od samog izgleda”, kaže Habib za portal Mic.

Jedna studija je otkrila da što više upoznajemo nekoga intimno, to nam je taj neko privlačniji – bez obzira na naš početni utisak.

Jasno iznošenje želja poboljšava seksualni život

Znamo da je jasno izražavanje pristanka važno i seksi. Viktor, koji je transseksualac, kaže da je to suština u njegovom poslu.

“Sve se temelji na verbalnom dogovaranju. To je ono što želim. Zbog toga se osećam dobro”, kaže.

Zapravo, zagovornici govora, odnosno otvorenog otkrivanja šta je to što vas uzbuđuje, primetili su da to drastično može da poboljša seksualni život. Seksualni kolumnista Den Sevidž, savetuje da partera jednostavno pitate šta želi.

Svi imamo fetiše i ne treba toga da se stidimo

S obzirom na to da društvo često takve ljude doživljava kao “izopačene”, mnogi se stide da priznaju svoje fetiše. Radž, zaposlen na platformi Rentboy, kaže da je jedan od razloga zašto traže baš njegovu uslugu, taj da bez srama priznaju svoje “nastranosti”.

“Naš posao omogućuje ljudima da više uživaju u seksu i da se manje stide svojih želja”, ističe on.

Povezivanje sa samim sobom je najbolje što možete da uradite da biste se povezali s drugom osobom

Psiholozi su oduvek hvalili efekt ljubavi prema samom sebi i samootkrivanje kao jedan deo puta prema stvaranju smislenijih odnosa. Radž, koji je ovim poslom počeo da se bavi kako bi više zavoleo sebe, slaže se s njima.

“Oblikovanje reklama za moj posao bilo je odlična vežba da saznam što je jedinstveno za mene i što pružam drugima. To je ono što me nateralo da upoznam sebe, a kada poznaješ sebe, onda možeš i da se bolje povežeš i s drugim osobama”, zaključuje Radž.

(Dragana Pandurević Jovović, nova.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.