Žene koje kasnije rađaju u ogromnoj su prednosti

Žene koje rađaju kasnije žive duže i usporavaju poces starenja – kaže jedna strana novijeg istraživanja sprovedenog u Americi.

Istraživanje pokazuje da žene koje prvi put rađaju od 25. do 33. godine starosti imaju veće šanse da žive do 90 godina u odnosu na one koje su poslednje dete rodile do svoje 29. godine. Pretpostavlja se da su žene koje su živele do 90 godina uglavnom bile visoko obrazovane, udate i da su imale veći prihod za život.

Naravno, ove ne treba da znači da bi žene trebalo da čekaju kasnije godine kako bi rađale decu i poboljšale svoje sopstvene šanse da duži život.

Danas je, međutim, situacija nešto drugačija. Tako je, na primer, u Americi pomerena granica za žene koje prvi put rađaju na nešto viša od 26 godina starosti, dok se stopa prvih porođaja kod žena starosti 40-44 godine udvostručila u periodu od 1990. do 2012. godine.

Istraživanje objavljeno 2015. godine pokazuje da žene koje su rodile poslednje dete posle 33 godina starosti, imaju dva puta veću šansu da dožive duboku starost (95 godina) u odnosu na žene koje su rodile poslednje dete u 29. godini. U ovom istraživanju učestvovalo je preko 20.000 žena (započeto je još 1993. godine). Utvrđeno je da žene koje su prvi put rađale posle 25. godine imaju 21% veću šansu da dožive starost od 90 godina u odnosu na one koje su ranije rađale, a bele žene koje su između dva i četiri puta rađale imaju čak četiri puta veće šanse za dugovečnost.

Sa druge strane, kod očeva je nešto drugačija situacija. Smatra se da reproduktivni faktori nemaju nekog uticaja na dugovečnost, već fizička aktivnost, ishrana i drugi faktori. Studija navodi da ukoliko ste obrazovani i dobro stojeći, a uz to niste gojazni i ne pušite, verovatno imate veliku šansu da dugo živite, što nije ništa novo.

Kao zaključak može se navesti da starost od 25 godina i nije kasna za rađanje deteta prvi put i ne mora baš da znači da ćete ukoliko kasnije rodite prvo dete, duže živeti.

Napomene

Istraživači nisu naglasili, ali se iz rezultata vidi da je izgleda za žene najbolje da rađaju decu između 25 i 30 godina starosti, a ne ni mnogo ranije ni mnogo kasnije, jer to nosi i druge rizike po zdravlje i bebu.

Analizirajući gorenavedene brojke, praveći digresiju, računica je prosta: ako žena rodi prvo dete sa 45 godina starosti, pa njena ćerka pođe tim istim primerom, onda su šanse da se doživi unuče gotovo minimalne, a o praunučićima i da ne govorimo.