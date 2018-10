Ministar: Nećemo ishitreno reagovati, čekamo stav U. odbora NP

BEOGRAD – Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je danas da to ministarstvo „neće ishitreno reagovati“ na dešavanja u Narodnom pozorištu i da čeka stav Upravnog odbora te ustanove u vezi sa smenom direktora drame Željka Hubača.

„Ne znači da nećemo reagovati nikad i nikako. Ministarstvo pažljivo prati situaciju. Očekujemo od Upravnog odbora da zauzme stav, jer prema zakonu odbori upravljaju institucijom u saradnji sa direktorom“, rekao je Vukosavljević za televiziju Prva.

On je rekao da do sada nije tražio stav Odbora, ali da očekuje da on usledi, a u suprotnom kaže, ministarstvo ima poteze na raspolaganju. Ministar je rekao da se budžet za Narodno pozorište povećava iz godine u godinu, navodeći da je 2016. pozorište dobilo 803 miliona dinara, 2017. godine 901 milion, a da je u ovoj, jubilarnoj godini, ministarstvo odvojilo više od milijardu dinara.

Iz tog budžeta najveći deo ide na plate, dopinose i troškove, a od toga je 110 miliona dinara predviđeno za programske aktivnosti na scenama opere, drame i baleta.

Smenjeni direktor drame Željko Hubač negirao je na tv Prva tvrdnje upravnika Narodnog pozorišta Dejana Savića da mu je tri puta nudio ostavku i da se sa njim dogovorio da ode posle premijere „Balkanskog špijuna“.

„Ako smo se u junu dogovorili da se mirno raziđemo u oktobru, zašto nisam podneo ostavku u oktobru nego sam smenjen. Drugo, kako se odlazi na početku sezone, valjda se odlazi na kraju. Ali sve je to deo manipulacije i spinovanja u odnosu na činjenicu da sam ja pitao postoji li neko koga interesuje što u godini jubileja mi sedam meseci nemamo premijeru u drami, šest meseci ni opera, a ni balet“, naveo je Hubač.

On je rekao da je u sred sezone novac iz produkcije drame Narodnog pozorišta preusmeren na dva projekta, što je poremetilo plan rada drame pozorišta, a da ga pritom niko nije obavestio ni pitao.

Rekao je i da je uputio Upravnom odboru pismo u kome je tražio promenu te odluke, ali da nije dobio pismeni odgovor, već usmeni – da je odluka doneta i da se neće menjati.

(Tanjug)