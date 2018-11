Novi triler Stiva Berija „Ključevi pakla“

BEOGRAD – „Vulkan izdavaštvo“ upravo je objavilo novi triler Stiva Berija pod nazivom „Ključevi pakla“, koji je dugo očekivan .

Knjiga, kao stvorena za ljubitelje intrigantnih istorijskih romana na tragu Dena Brauna , donosi nove poglede na istorijske događaje, protkane misterijom i teorijama zavere.

Knjige Stiva Berija prevedene su na više od 40 jezika, prodate u preko 14 miliona primeraka, štampanih u 51 zemlji. Vulkan izdavaštvo do sada je objavilo mnoge naslove ovog autora, među kojima su „Četrnaesta kolonija“, „Kraljevska prevara“, „Džefersonov ključ“, „Paklena odaja“. Napisao je 15 romana u kojima je glavni junka Koton Malon, bivši istražuitelj u Ministarstvu pravde.

Roman „Ključevi pakla“ skriva tajnu spaljenu u plamenu rata, pretnju koja se nadvija nad svima. Vitezovi zlatnog kruga su najopasnija tajna organizacija u istoriji Amerike, koja poseduje neverovatno bogatstvo. Kada među njima dođe do raskola, Koton Malon će se naći usred tog sukoba. Od tajnih odaja instituta Smistonijan u Vašingtonu gde se čuvaju najvažniji dokumenati američke istorije, do pustara Arkanzasa i divljina Novog Meksika, on otkriva tajnu o pretku iz prošlosti: špijunu čija priča krije rešenje drevne misterije.

Stiv Beri jedan je od vodećih pisaca današnjice. Rođen je i odrastao u Džordžiji, a posle završenog pravnog fakulteta, trideset godina se bavio advokaturom. Na nagovor supruge Elizabete osnovao je fondaciju History Matters (Istorija je važna) posvećenu očuvanju istorije. Od 2009. godine Stiv i Elizabeta putuju po svetu, spasavaju ugrožene istorijske spomenike i drže predavanja. Osnivač je međunarodnog udruženja pisaca trilera, koje broji više od 4.200 pisaca iz celog sveta.

(Tanjug)