3 najčešće laži koje muškarci koriste neposredno pre raskida

Ako ste i sami nekad doživeli da voljena osoba raskine sa vama i da pri tom pokušava da vam „proda“ očigledne, ali i one ne tako očigledne laži, koje ste na kraju ipak razotkrili, verovatno ste se zapitali – zašto to radi?

Koje su to najčešće laži koje muškarci izgovaraju prilikom raskida i šta stoji iza njih?

Nije do tebe, u meni je problem

Jedan od najklasičnijih primera kojim se vaš bivši može poslužiti prilikom raskida. Ako tvrdi da niste vi ništa pogrešili i da ne postoji nikakva krivica sa vaše strane koja je dovela do toga da on donese odluku po pitanju raskida, gotovo 100% vas laže. Služi ovom izjavom kako bi prikrio pravi razlog raskida. Iako ima slučajeva kada osobe u vezi jednostavno nisu srećne i žele da raskinu pa se posluže ovom izjavom, gotovo skoro uvek to je samo izgovor, a istina leži dublje ispod toga.

Potrebno mi je neko vreme da sagledam stvari

Ako vam vaš bivši saopšti nešto slično ovom, to može da bude iz dva razloga – koristi ovu rečenicu kao izgovor da ne povredi vaša osećanja, kako bi pri tom izbegao svađe ili vam zapravo poručuje da sa vama ne vidi svoju budućnost. On zapravo ni sam nije siguran šta želi i koga želi, pa bi mu vreme bez vas odgovaralo pre svega da može slobodno da se viđa i sa nekim drugim, ali i da vam se vrati ako to ipak na kraju odluči.

Nemam sad vremena za vezu, imam previše obaveza

Veoma čest izgovor, kojim se vaš bivši može poslužiti ako želi da okonča vašu vezu. I pogodite šta, u pitanju je samo još jedna laž, jer niko nije nikad toliko zauzet da nema vremena za ljubavni život. Nije li suština života pronalaženje te jedne osobe koja vas ispunjava? Ako mu je zaista stalo do vas pronaći će vremena u svom „popunjenom“ rasporedu.

