Ako vam muškarac kaže „Ne mogu da živim bez tebe“, bežite: Poznati psiholog upozorio na jednu važnu stvar

Poznati ruski psiholog Mihail Litvak upozorava na rečenicu koju su mnogi muškarci makar jednom izgovorili.

„Ne mogu da živim bez tebe“ rečenica je koja bi mnogim ženama izmamila osmeh na lice. Poznati psiholog Litvak ističe da je upravo ova rečenica znak da treba da odete od takvog muškarca. Kako kaže, izjava nije dokaz ljubavi. „Ako čovek kaže ovako: ‘Trebaš mi! Ne mogu da živim bez tebe!’, pošaljite ga što dalje od sebe. Pošto ste mu toliko potrebni, pošto ne može da živi bez vas, onda će biti nemoguće napraviti korak bez njega“, kaže psiholog i otkriva kako bi izjava ljubavi muškarca koji voli trebalo da glasi.

„Pravi muškarac trebalo bi da zvuči otprilike ovako: ‘Dobro mi je sa tobom, idemo zajedno kroz život’. Onda ne sumnjajte – voli vas, jer ako želi da ide kroz život sa vama, to znači da vas smatra pametnom i pouzdanom ženom. To je najbolji kompliment“, ističe psiholog. Kada je ljubomora u pitanju, Mihail Litvak kaže da je ona znak nesigurnosti. Ističe da pravi muškarac zna da ga žena neće prevariti, kao i da će se voditi mišlju: „Da li je budala da rizikuje sreću koju je postigla?“.

Supružnici treba da budu približno isti u socijalnom i obrazovnom statusu, smatra Litvak. Partner koji je „viši“ mora da pomogne „nižem“ partneru da dostigne svoj nivo razvoja. Tako će dokazati svoju pravu ljubav. Litvak kaže da poznaje mnogo parova u kojima muškarci zabranjuju ženama da se razvijaju i napreduju. Za primer je naveo bogatog biznismena koji se oženio mladom 17-godišnjom frizerkom.

Naredio joj je da se ne meša u njegove poslove, da ostane kod kuće i brine o detetu. Govorio je kako će on da bude taj koji će hraniti porodicu, a sedam godina kasnije je ubijen. Žena je ostala sama sa sedmogodišnjim detetom, a za godinu dana sva njena ušteđevina bila je potrošena. Prestala je da bude frizerka onda kada je on to tražio. Kada vam nije stalo do razvoja vašeg supružnika, „ubijate ga“, pre svega njega, a potom i svoje dete. Zato, ako se pokaže da je vaš partner nerazvijen, onda mu pomozite, prenosi Novi.ba.

