Muškarci, dobro zapamtite: Uz ove trikove ženama je orgazam zagarantovan

Samo 13,46 sekundi potrebno je da žena sa svojim stalnim partnerom postigne orgazam, objašnjava jedno novo istraživanje. Ipak, postavlja se pitanje zašto je ponekad dovoljno tako malo vremena, a ponekad ga uopšte ne mogu da dožive ni tokom odnosa od dvadesetak minuta? Kako pokazuju istraživanja, nepostizanje orgazma događa se jer su ženama potrebne još neke stvari, a The Sun, otkriva o kojima se radi.

Redovni seks

Iako seks na jednu noć mnogima zvuči erotično i seksi, žene će pre postići orgazam ako imaju seks sa stalnim partnerom. Naučnici na Univerzitetu u Floridi posmatrali su 1000 žena i otkrili da žene doživljavaju 15 posto više orgazama kada su sa stalnim partnerom, nego s nekim koga ne poznaju. Čak i ako nisu postigle orgazam, osećale su veće zadovoljstvo.

Primanje seksi poruka preko dana

Uz sigurnu i snažnu vezu, žene će pre postići orgazam ako im partner tokom seksa izjavi ljubav ili ako joj je tokom dana poslao seksi poruku. Istraživanje objavljeno u časopisu Computers and Human Behaviour posmatralo je uticaje seksi poruka na 615 parova. Parovi koji si šalju seksi poruke osećaju više zadovoljstva od parova koji to ne rade, kako je otkrilo istraživanje. To je zato što seksualno uzbuđenje ne počinje u telu, već u mozgu. Kada osoba vidi poruku, njen mozak kreće da ispušta hormone zbog kojih se dobro oseća, poput dopamina i oksitocina.

Maženje pre seksa

Verovatno mislite da je predigra ključna za postizanje orgazma, ali zapravo tu pomaže maženje. U istraživanju za časopis Hormones and Behaviour, naučnici su otkrili da maženje s partnerom ispušta dva hormona, testosteron i oksitocin. To je efikasno jer testosteron povećava fizički osećaj u genitalijama, što pomaže ženama u postizanju orgazma. Dok je za oksitocin dokazano da prouzrokuje intenzivnije orgazme jer aktivira puteve zbog kojih osećamo zadovoljstvo.

Ne čekajte da padne noć

Seks ujutro dok sunce tek izlazi pomaže u postizanju bržih i eksplozivnih orgazama. Sunce podstiče nivo ženskih testosterona tako što stimuliše hipotalamus, deo mozga zadužen za ispuštanje hormona. Izlazak sunca ne pomaže samo u razbuđivanju, već potiče i seksualnu uzbuđenost kod žena. Takođe je jutarnji seks efikasan jer brige koje se skupljaju tokom dana još uvek nisu stigle u ženin mozak. Ako su žene pod stresom, postoji manja šansa za postizanje orgazma.

Široka ramena kod partnera

Humor, odobravanje partnera od strane prijateljica i količina novca koju poseduje još su neke stvari koje ženama pomažu da brže postignu orgazam, prema istraživanju za časopis Evolutionary Psychology. Od fizičkih karakteristika za orgazam su zaslužna široka ramena – ona pokazuju ženama da im je partner snažan te da ih može zaštiti.

