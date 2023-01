Muškarci otkrili zbog čega su im privlačnije punije žene

Muškarci otvoreno priznaju da ih privlače punije žene i da su im one posebno zgodne. Ali nije samo telo to što ih privlači kod njih, prenosi BrightSide. Muškarci na društvenim mrežama podelili su zašto ih punije žene privlače i koje su to karakteristike koje im se sviđaju kod njih. Kod punijih žena, jelo postaje prijatna aktivnost. Hrana je jedna od najvažnijih stvari za život, a muškarci smatraju da je odlazak na večeru ili ručak najbolja aktivnost za izlazak, pogotovo za parove koji su u braku. Iako smatraju da je dijeta važna kako bi bili zdravi, to ne mora biti glavni prioritet u životu.

Daju odlične zagrljaje

Iako većina muškaraca ne želi to da prizna, oni uživaju u zagrljajima i maženju, a to je prednost za punije devojke. Muškarcima je udobnije i bolje kada se maze s punijim devojkama.

Njihova pozitivna priroda

Zbog njihovih zabavnih, pozitivnih i dragih posebnosti, muškarcima nikada nije dosadno kada se nalaze u društvu punijih devojka. One su vrlo pričljive i imaju odlične komunikacijske veštine te u njihovim vezama nema nijedan dosadan trenutak.

Njihov izgled

Muškarcima su punije žene fizički privlačnije. To je zato što one imaju sve što žele u svojim partnerkama, noge, kukove, stražnjicu, baš sve. Za njih su te karakteristike privlačne i neodoljive.

Njihovo samopouzdanje

Muškarci su otkrili da punije žene imaju dve važne osobine koje ih privlače. Jedna od njih je njihova mogućnost podnošenja svih situacija. One se uvek dobro snađu i u najgorim situacijama. Druga je njihovo samopouzdanje, koje su stekle upravo zbog tih situacija i sada vole sebe upravo takve kakve jesu.

