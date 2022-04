U laži su kratke noge: Razotkrivene 4 najčešće ženske laži tokom SEKSA

Mnoge žene u modernom svetu lažu tokom seksa.

Ako ste žena koja živi i suočava se sa problemima današnjice, ovo vam neće biti neka prevelika novost.

Ogroman si

Iako je prosečnom muškarcu relativno jednostavno proveriti da li je njegov penis stvarno nešto posebno ili tek spada u prosek, većina će njih prihvatiti kompliment i neće postavljati dodatna pitanja. Žene ovo najčešće rade kako bi se njihov muškarac osećao posebno i kako bi se posebno potrudio oko njihovog orgazma.

Ovo je bilo super

Čak i kad je seks bio samo okej. Iako podržava otvoreno prigovaranje i iskrenost kad je u pitanju kvalitet seksa, svesna je da je ponekad bolje dati lažni podsticaj nego odmah krenuti sa kritikama, pogovoto kad je reč o muškarcu koji se stvarno trudi.

Nikad to nisam radila

Muškarci često lažu kako bi ispali veći stručnjaci u krevetu nego što to stvarno jesu, a žene odaberu suprotan pristup. Ako novi dečko predloži da u krevetu radi nešto neuobičajeno, a to je ona već radile, zašto ne bi prećutala tu informaciju? Muškarac će se bolje osećati ako misli da joj je otkrio nešto novo u seksu. S tim da, ukoliko već osećate potrebu da lažete, možda bi jednostavno trebalo naznačiti da svoju intimu zadržavate za sebe. Zašto on mora znati šta ste sve probale – ili pak niste?

Svršila sam

Laž koju ne podržavamo, ali žene je i dalje smatraju jednostavnijim pristupom. Neke misle da je sramota ako nisu mogle da postignu orgazam, neke misle da će se frajer naljutiti, nekima je samo lakše glumiti da je sve okej i oceniti orgazam manje važnom stavkom. Dobronamerne laži nisu uvek loše, ali ovom laži žene samo smanjuju šansu za kvalitetan seks.

