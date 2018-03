Kraj jedne vrste: Uginuo poslednji mužjak severnog belog nosoroga (foto)

Poslednji mužjak na svetu severnog belog nosoroga uginuo je posle „komplikacija povezanih s godinama“, saopštili su istražitelji.

U saopštenju rezervata iz Kenije navodi se da je 45-godišnji nosorog Sudanu uspavan u ponedeljak, pošto se njegovo stanje „značajno pogoršalo“ i više nije mogao da stoji.

Na celom svetu ostale su samo dve ženke severnog belog nosoroga.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1

— Ol Pejeta (@OlPejeta) March 20, 2018