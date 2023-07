Iznenadićete se šta muškarce čini srećnim: Na prvom mestu nije ni porodica, seks, a ni zdravlje

Definicija muževnosti sve više se udaljava od tradicionalnih, i po mišljenju mnogih, toksičnih normi. Nakon što je vekovima bila okarakterisana fizičkom snagom, potiskivanjem emocija i sociokulturnom moći, najuticajniji muškarci današnjice polako redefinišu muževnost uključujući karakteristike kao što su: saosećajnost, osećajnost, iskrenost i empatija. U jeku ovog trenda, nameće se potreba da potražimo odgovor na pitanje iz naslova…

Pozitivno stanje uma

Kako bi došla do odgovora, kompanija Harry‘s, koja kreira proizvode za mušku negu, u saradnji sa University College iz Londona i psihologom Džonom Barijem sprovela je istraživanje pod nazivom Harry‘s Masculinity Report u koje je bilo uključeno 5000 muškaraca od 18 do 95 godina sa teritorije Amerike, među kojima su bili pripadnici različitih rasa, polne orijentacije, stepena obrazovanja, prihoda i tako dalje. Ispitanicima su se postavljala pitanja o njihovom osećaju sreće, samopouzdanja, emocionalne stabilnosti, motivacije, optimizma i osećaja da imaju kontrolu nad svojim životom. Zatim im se postavilo pitanje koliko su zadovoljni svojim karijerama, vezama, količinom novaca kojim raspolažu, balansom posla i privatnog života, fizičkim izgledom i mentalnim zdravljem, a zamoljeni su i da kažu nešto o vrednostima koje su za njih najvažnije. Rezultati su pokazali jasan trend: najsnažniji pokazatelj sreće muškaraca je njihovo zadovoljstvo poslom koji obavljaju, a najsnažniji znak zadovoljstva poslom jeste da li muškarac svojim radom utiče na uspeh kompanije u kojoj radi. Na taj kriterijum utiču faktori poput toga da li on primenjuje neki svoj poseban talent u poslu, da li mu nude napredovanje, koliko često i lako može da ćaska s kolegama, da li se njegovo mišljenje ceni, te da li ga inspirišu osobe s kojima radi.

Ovakvi rezultati podudaraju se s rezultatima sličnog istraživanja koje je, takođe pod vođstvom Džona Barija, sprovedeno 2017. u Ujedinjenom Kraljevstvu. I tada je otkriveno da je sigurno zaposlenje koje pruža zadovoljstvo najsnažniji pokazatelj pozitivnog stanja uma prosečnog britanskog muškarca. Muškarci koji su veoma ispunjeni svojim poslom vrlo verovatno će biti zadovoljni i drugim aspektima svog života, zaključak je istraživanja sprovedenog u ovoj državi.

– Muškarci koji rade i zadovoljni su poslom češće su u miru sami sa sobom. Sve ostalo: zadovoljstvom privatnim životom, vezama i prijateljstvima, manje je važno od njegovog zadovoljstva poslom – tvrde autori te studije, a prenosi živim.gloria.hr.

Posao koji ispunjava

Kada je reč o američkim muškarcima, nakon zadovoljstva poslom, najvažniji znak pozitivnog stanja uma su redom: njihovo fizičko i mentalno zdravlje, prihodi, starosna dob (muškarci stariji od 50 godina bili su značajno srećniji), te tek na kraju emotivni status. Istraživanje je pokazalo da 91 procenata oženjenih muškaraca ima normalne ili iznadprosečne nivoe pozitivnog stava u poređenju sa 80 posto samaca. Prijateljstvo se kao merilo razlikuje po regijama pa je tako vrlo važno u životu muškaraca na zapadu i severoistoku Amerike, dok je socijalizacija putem sporta i zdravog takmičarskog duha snažniji pokazatelj sreće za muškarce na američkom jugu.

Naravno, nisu svi muškarci isti, a nisu isti ni svi muškarci na položajima moći: neki među njima su zlostavljači, dok su drugi pioniri promene. No, razumevanje opšteg trenda kad je reč o dobrobiti i sreći muškaraca ključno je da bi se razumele promene u definiciji muževnosti, kao i načina na koji se može podržati napredak u borbi za ravnopravnost polova.

Ako nas ovo istraživanje ičemu može naučiti, to je da američki muškarci, zajedno s britanskim, osećaj sreće ne grade na tradicionalnim pojmovima moći i snage, već na mnogo tišoj i mirnijoj podlozi bavljenja poslom koji ispunjava i koji ima smisla, te davanja doprinosa zajednici u kojoj žive.

