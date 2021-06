O, da! Savršen muškarac izgleda baš ovako

Ako ste se ikada pitali kako izgleda savršen muškarac – imamo odgovor!

Svaka žena ima nešto na šta „pada“ kod muškarca – bilo da je to duga kosa, plave oči, izraženi mišići… Ali, više od toga šta je privlačno ženama pojedinačno, zanima nas uopšteno šta to dame vole kod muškaraca, a upravo to su naučnici otkrili.

Savršen muškarac mora da ima nekoliko sledećih stvari.

Guste obrve i brada kvadratnog oblika

Istraživanja su pokazala da su ovakvi muškarci ženama privlačniji iz prostog razloga što izgledaju muževnije, kao i da preferiraju takve muškarce kada razmišljaju o ozbiljnijim vezama.

Neobrijana brada

I ovo je karakteristika koju žene povezuju sa muževnošću, pa ako ih pitate obrijana ili neobrijana brada, većina će vam reći da ih više privlači ovo drugo.

Ožiljci

Sigurni smo da niko ne bi rekao „baš bih voleo da imam jedan ožiljak na licu“, naprotiv, ali eto, možda će vas zanimati da žene ožiljke na licu smatraju privlačnim. Neobično, ali i to ih verovatno asocira na neko mačo ponašanje.

Diskretan osmeh

Dame ne vole mrgude, ali ne vole ni preterano napadan smeh kod muškaraca. Idealnim smatraju diskretan osmeh, a naučnici dodaju da je to i jedan od razloga zašto ih inače privlače „opasni“ momci.

Godine

Ako treba da bira između muškarca svojih godina i onog malog starijeg, žena će uglavnom odabrati starijeg. Naučnici ovo zovu „Džordž Kluni efektom“, ali stvar je i u tome da prosto starije muškarce smatraju zrelijim.

