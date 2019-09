Omiljeno letovalište srpskih turista (foto)

Letovanje u nekoj primorskoj zemlji retko kad može da vam propadne, a ukoliko ste za svoju ovogodišnju letnju destinaciju izabrali Tursku, možete skoro sto odsto da budete sigurni da nećete pogrešiti i da ćete se, već prema željama i potrebama, dobro odmoriti, zabaviti i uživati. Zato će ove, kao i prošlih godina, brojni autobusi puni turista iz Srbije da krenu put turske obale, najčešće u Kušadasi, ali i u Bodrum, Marmaris, Češme, Ičmeler, Fetije, Alanju…

Jedno od mesta koje naši turisti najradije posećuju na turskoj obali (prvenstveno zbog cena smeštaja i hrane) jeste Kušadasi, grad čije se ime može prevesti i kao ostrvo ptica. Do ovog mesta udaljenog skoro 1.500 km od Beograda drumskim putem stiže se prosečno za 24 sata. Inače, avionom do Izmira stiže se za oko dva sata. Kada konačno stignete na krajnje odredište, to jest u svoj hotel, najpre se susrećete s vremenskom razlikom (sat vremena ispred nas), pa temperaturnom razlikom (danju je prosečno oko 35-40 stepeni), a zatim i s neverovatnom gostoljubivošću i dobrodošlicom svojih turskih domaćina, to jest vlasnika hotela, koji će zatim kroz ceo vaš godišnji odmor uvek biti „u blizini“, u slučaju da vam nešto zatreba. Za one koji još uvek nisu odustali od svojih predrasuda prema Turcima i Turskoj – boravak u ovoj evroazijskoj zemlji učiniće to sam od sebe.

Tamo nikada nećete osetiti, kao što se, na primer, može desiti u Grčkoj, da ste manje vredan i poželjan gost od Engleza ili Holanđanina, čiji je džep tamo na znatno višoj ceni od našeg. Turci veoma cene svačiji novac i jednako se zdušno trude oko svakog gosta, a imaju i cene za svakoga. Druželjubivi su i željni da vam prodaju svoju robu, bilo da je to odeća, cipele, zlato, voće. U svojoj radnji nudiće vas da sednete, počastiće vas čajem od jabuke i krenuti da se s vama „cenjkaju“, da bi početnu cenu u određenim slučajevima spuštali i za više od polovine, tako da vam kupovina u Kušadasiju, pored toga što vam tanji novčanik, uvek može biti zabavna i vesela.

U Kušadasiju se nalazi preko 90 hotela registrovanih u turskom ministarstvu turizma, preko 300 hotela registrovanih u samoj opštini, 250 pansionskih objekata, tri turistička centra i devet kampinga. Gotovo svaki hotel u gradu ili na obali ima bazen, a neki od njih imaju i svoje plaže. Cene smeštaja i ishrane su vrlo raznolike i zavise od broja zvezdica hotela.

U ovom gradu, koji zimi ima 35.000 stanovnika, leti boravi i do 500.000 ljudi. Na oko 20 km Kušadasija protežu se 33 plaže boje zlata, poput Long beach, Green beach, Silver beach, Paradise beach. Na nekima od njih naplaćuje se ulaz, to jest ležaljka i suncobran. Većina plaža je peskovita, a za one koji vole da leže na kamenju postoji nacionalni park koji ima nekoliko plaža u borovom drveću.

Posle celodnevnog odmaranja na suncu ili kupanja u toplom moru (oko 23 stepena), na raspolaganju su vam brojni kafići, restorani, diskoteke na otvorenom, u koje vas Turci neprestano energično pozivaju, i to na vašem maternjem jeziku. Iz mnogih se čuje i naša muzika. Zabava u nekoj od diskoteka kraj je idealnog dana u Kušadasiju. Sve u svemu, ako na svom godišnjem odmoru volite da se izležavate ili provodite po diskotekama do ranih jutarnjih sati, ili da obilazite kulturne i istorijske spomenike, Kušadasi i njegovi domaćini će vam to omogućiti, ostavši vam u lepom sećanju.

Dobra pozicija Kušadasija omogućava posete brojnim antičkim lokalitetima poput Mileta, Didima, Prijena, Pamukala, Efesa, Afrodizijasa. U gradskim zidinama Efesa nalazi se jedno od sedam svetskih čuda starog sveta, Artemidin hram, zatim pozorište, stara kupatila, Agora (pijaca) i Celzijusova biblioteka. Preko puta Kušadasija je grčko ostrvo Samos, pogodno za lep jednodnevni izlet.

