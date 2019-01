Em blizu, em povoljno: skijanje u Bugarskoj (video)

Bugarska, naš istočni komšija, odnedavno članica Evropske unije, ima nekoliko prednosti u odnosu na ostale strane zimske destinacije. Pre svega, to su blizina, zatim dobri smeštajni kapaciteti zimskih centara, kapaciteti skijališta i pristojne cene, kao i kvalitet usluga u hotelima.

Najbolji način da stignete do bugarskih ski-centara je u organizaciji turističkih agencija, koje putnike u ovom slučaju najčešće prevoze mini-busevima ili turističkiim autobusima. Redovne avionske linije do zimskih centara ne postoje, a prevoz vozom je velika neizvesnost, zbog kvalitata železničkih mreža kako u Bugarskoj, tako i kod nas. Prevoz mini-busom do Banskog, na primer, traje oko deset sati, dok su do Boroveca potrebna još dva sata vožnje. Ako vam ni to nije dovoljno dobro, uvek možete na put krenuti sopstvenim automobilom, ali se onda stvari dodatno komplikuju zbog viza i ostalih papira neophodnih za ovakav vid prevoza. Kada pređete granicu, ne zaboravite da časovnik pomerite za jedan sat unapred.

Bugarski planinski predeli su visine od 900 do 1.000 metara. Snežni pokrivač se zadržava od pet do šest meseci, a na samim planinama je preko 250 sunčanih dana. Prosečna temperatura u planinskim predelima u januaru pada i do -20, a u nižim predelima do -5.

Borovec je jedan od tri najpoznatija bugarska ski-centra. Nalazi se na severnim padinama planine Rila, čiji je vrh Musala (2.925 metara) najveći planinski vrh na Balkanu. Od Beograda je udaljen 473 km, a od Sofije samo 73 km. Ovaj ski-centar osnovan je krajem 19. veka kao lovni rezervat bugarskih careva. Danas je to moderan zimski centar s mnoštvom hotela i restorana i vrhunskim stazama za zimske sportove. Sezona skijanja traje od novembra do maja, a ukupna dužina svih staza je 52 km. Kvalitet staza kreće se od dečjih staza pa sve do staza za vrhunske skijaše. Mreža ski-liftova koja pokriva ovaj zimski centar može da preveze do 10.000 skijaša na sat. Pored skijanja, ovde možete upražnjavati i kros kantri, biatlon, snoubord, kao i džamping.

Smeštajni kapaciteti locirani su na nadmorskoj visini od 1.350 metara. Dva najstarija i najpoznatija hotela su „Samokova“ i „Rile“, kao i hotel „Lion“, koji je novije gradnje. U hotelima su gostima na raspolaganju zatvoreni bazeni, restorani, kao i solarijum i džakuzi. Ski-pas, u zavisnosti od aranžmana, košta oko 100 evra za sedam dana korišćenja.

