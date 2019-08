Između neba i mora: ludilo na ostrvu zabave (foto)

Ibica (Ibiza, a katalonski Elvissa), ostrvo između neba i mora, jedno je od balearskih ostrva, koja se nalaze u Sredozemnom moru. To je ostrvo predivnih plaža, ludog noćnog života, ostrvo na kojem vreme ne postoji, u šta su se uverili svi koji su ga posetili. Kontroverzno mesto najrazuzdanijih provoda nudi izlaske u trajanju 0-24 časa, zabavu pod zaštitom boginje Tanite. Mnoštvo mladih iz različitih delova sveta čini Ibicu idealnom turističkom destinacijom za sve one željne dobrog provoda. Ovo balearsko ostro zabave podjednako privlači ljude svih seksualnih opredeljenja, pa tako tu, pored heteroseksualca, homoseksualca i biseksualca, možete pronaći transvestite, transseksualce i sve ostale kako otvoreno pokazuju svoju ljubav, bez ikakvih tabua.

Glavna zabava odvija se u dva grada – Ibici i San Antoniju, a najozloglašeniji klubovi na ostrvu su Privilege – najveći klub na svetu, Eden – najpopularniji klub u San Antoniju, Es Paradis, koji je poznat po žurkama na vodi, Amnesia – klub slavan po pena partijima, Space – klub za after party-je, Pacha i DC10. Ibica svake godine ugošćuje brojne poznate DJ-eve.

Bar do bara, restoran do restorana, klub do kluba, od glasne muzike nećete čuti sopstvene misli, mladi promoteri ispred svakog kafića, crnkinje, belkinje, vuku vas za rukav, pitajući gde ćete večeras. „Dođite u Space, dođite u klub Amnesia“, dok po vama lepe nekakve papirne narukvice s popustima. Videćete zatamnjene limuzine s glasnom muzikom, a kroz otvoreni šiber plešu crnci i crnkinje, sve je bučno, sve je nasmejano, svako svakoga pozdravlja na ulici, momci se bacaju na asfalt, ali doslovno se bacaju, pred devojkama. Iako nekome sve to možda zvuči nemoguće, to vam je Ibica – totalno ludilo. Nema jutra, nema večeri, nema otvaranja i zatvaranja, muzika ne staje, ljudi se ne prestaju da smeju i zabavljaju, nema vremena. Vreme ne postoji, sve do onog trenutka kada ponovo sednete u avion i poletite kući.

Žurke u ovoj španskoj „Sodomi i Gomori“, kako je mnogi nazivaju, počinju 1. maja i ne prestaju sve do prvog vikenda u oktobru. Međutim, ostrvskima vlastima se ne sviđaju ovi razuzdani provodi pa nastoje da pokrenu turizam koji će privlačiti porodice s decom, kojima će pružiti mirniji i kulturniji turistički sadržaj. Zato uvode zakone kojima ograničavaju radno vreme klubova do šest ujutro, i zahtevaju da svi novootvoreni hoteli budu najmanje sa pet zvezdica, ali ništa od toga do sada nije urodilo plodom i zabava na Ibici ne prestaje. Porodičnih poseta ipak ima, ali uglavnom ne u periodu glavne turističke sezone.

