Jezero Garda: uspavano u brdima

Palme, masline, limuni i narandže, oleandri i mediteranska klima s jedne strane, a oštre litice i jaki jezerski vetrovi s druge oblikovali su severnu obalu jezera Garda. Tajanstveni glavni grad jezera zove se Riva del Garda i ima zaista mnogo lica, a poznat je po svom vanvremenskom šarmu koji ćete teško naći na bilo kojem drugom mestu. Šarena pročelja Rive del Garda oko sebe šire životnu radost koju osetite čim stignete na to mesto velikih prirodnih lepota. Arhitekte su uspešno obavili posao projektujući zgrade koje su se svojim izgledom približile lepoti prirode. Onaj ko krene u šetnju prema istočnoj obali širokom stazom za bicikliste, koja se najvećim delom proteže uz jezero, brzo će stići u Torbole, koji je u prvom redu omiljeno odredište mladih kampera, ali i jedriličara – zbog povoljnih vetrova. Na putu od Droa, gde se nalazi veliki centar obuće, uživaćete ako se odlučite za odmor u Tenou, mestu u kojem kao da se vreme zaustavilo u srednjem veku.

Iz luke u Rivi polaze izletnički brodovi za Limone, slikovito mestašce na zapadnoj obali. Do osam metara visoki kameni stubovi na obali ostaci su staklenika koji su bili napravljeni zbog zasada limunovih stabala. Trebalo bi obići i visoravan od Tremosine preko Limonea, u kojoj se nalazi čak 18 malih sela, maslinjaka i borovih šuma koji oduševljavaju posetioce. Sledeće mesto u kojem treba zastati svakako je Malčesine na istočnoj obali.

Reprezentativna tvrđava Skaliđero (Scaligero) izgleda kao da bdi nad ovim mestom, njegovim stanovnicima i posetiocima. Najlepši pogled na tvrđavu i Malčesine je s broda kada pristanete u luku. Dok budete lutali srednjovekovnim uličicama, vrlo brzo ćete osetiti oduševljenje i odmah ćete poželeti da se bacite u kupovinu mnogih nepotrebnih sitnica. Ili ćete možda samo zastati i duboko udahnuti jezerski vazduh osećajući neizmernu sreću.

U predivnom gradu Riva del Garda na severnom vrhu jezera Garda smestio se hotel sa četiri zvezdice u čijem se okviru nalazi odmorište Du Lac et Du Parc. To je u stvari oaza za odmor. Mamac za sve je park s idiličnim jezercem i romantičnim stazicama koje vode sve do obale jezera Garda. Veliki Gete je severni deo jezera Garda nazvao kraljevskom pozornicom. I zaista mu je dao pravo ime. Tu se jezerski valovi nežno valjaju, biciklisti i šetači uživaju u suncu na širokom putu između Rive i Torbolea, a sladoled nigde nije tako ukusan kao u idiličnim uličicama Limonea i Malčesina. Dobro došli u najlepši kutak Italije.

