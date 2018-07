Nema cenu: kafa na ovom ostrvu zapravo je kafa u raju na zemlji

Na južnoj i jugoistočnoj strani ostrva su najposećenije plaže, a svaka od njih je na svoj način jedinstvena, zahvaljujući upravo vulkanskom poreklu, poput Crvene plaže, Bele plaže s predivnim belim stenama i Crne plaže u letovalištima Perisa (Perissa) i Kamari.

I unutrašnjost ostrva je zanimljiva sa svojim slikovitim selima poput Pyrgosa, Emporija i Exo Gonija. Na jugoistočnom delu ostrva su plaže Monolitos (Monolithos), Avis i Kamari. Predivan spoj plavog mora i crnog peska najkraći je opis Perise i Perivolosa, najslavnijih plaža Santorinija. Sve plaže na ostrvu su savršeno čiste i skoro sve imaju ležaljke i suncobrane čije se iznajmljivanje, za razliku od onih na nekim drugoim plažama, ne naplaćuje.

Pored toga, Santorini je sve poznatiji i po velikom broju venčanja koja se tu organizuju, jer su bajkoviti zalasci sunca idealna scenografija za izricanje sudbonosnog „da“.

Glavni šoping centar na ostrvu nalazi se u Firi, iako se brojni originalni suveniri, nakit i odeća mogu kupiti i u dućanima uz same plaže, galerijama i buticima, a za vreme letnje sezone svi dućani su otvoreni do ponoći. Jedna od tradicionalnih atrakcija je i jahanje magaraca po strmim stepenicama i uskim uličicama ostrvskih naselja. Kafe-barovi i disko klubovi rade do ranih jutarnjih časova, a noćni život na Santoriniju je zaista raznolik i bogat. Takva je i ponuda domaćih gastronomskih specijaliteta. Naravno, sve se vrti oko ribe i drugih morskih plodova iz Egejskoga mora, ali traženiji specijaliteti su i kroket od paradajza, sveži kozji sir, salata s kaparom, „fava“ pire, kao i čuvena lokalna poslastica napravljena od sira i meda – „melitinija“. Jedan od omiljenih specijaliteta su i jela od jagnjetine, koju svi Grci obožavaju, pa je i među najskupljim jelima. Da bi utisak bio potpun, hranu morate začiniti lokalnim belim vinima kao što su tsikoudiu (rakija od grožđa) ili desertnim vinom vinsanto, na koja su domaćini izuzetno ponosni pa će iskoristiti svaku priliku da gostima istaknu posebnost svojih vina.

Svi Grci, pa tako i stanovnici Santorinija, vole kafu čije je ispijanje pravi ritual. Obično piju „malo produženu kafu“, koju nipošto ne smete poistovetiti s turskom ili je tako naručiti. To je zato što je netrpeljivost grčkog i turskog naroda još uvek sveprisutna, pa se Grci izuzetno naljute ako se njihova kafa upoređuje s turskom. Santorini nije jako skupo ostrvo, uprkos tome što se sve više teži elitnom turizmu. Cene su prilagođene svačijem džepu. Kafa je, upravo zbog svog kultnog statusa, nešto skuplja. Međutim, kada je ispijate na nekoj od terasa na Santoriniju, s nezaboravnim pogledom na vulkansko ostrvo, more i zalazak sunca, cena vam postaje gotovo nebitna. Ipak je pijete u raju na zemlji.

