Ski-centri u Sloveniji

Skoro polovina slovenačke teritorije je planinsko područje. Na severu zemlje pružaju se Alpi, a duž granice s Austrijom i Italijom Julijski Alpi i Savinje. Ova nekadašnja jugoslovenska republika bila je poznata po zimskim i skijaškim centrima i u okviru bivše zajedničke države.

Cerkno se nalazi u samom centru Slovenije, na nekih 50 km od Ljubljane, na padinama Crnog vrha (1.291 metar nadmorske visine). Ski-staze u ukupnoj dužini od 15 km su na visini od 900 metara, a postoji i nekoliko kilometara staza za ski-trčanje. Na svim stazama je dozvoljen snoubording. Staze pokrivaju četiri žičare, a postoji tekuća traka za najmlađe, kao i skijaški vrtić. Pored toga, staze su pokrivene snežnim topovima, a u hotelu „Cerkno“ postoji bazen s termalnom vodom temperature 30-32 stepena Celzijusa.

Bohinj je najveće slovenačko jezero, zovu ga i još gorsko oko Julijskih Alpa, a nalazi se u samom podnožju Triglava. Predeo oko jezera ističe se prirodnim lepotama i kulturno-istorijskim spomenicima. Ljubiteljima zimskih sportova Bohinj nudi velik broj dobrih skijaških staza. Za boravak se preporučuje hotel „Bohinj“ s predivnim pogledom na jezero i Triglav.

Bled je predivno mestašce. Poznat je po ostrvu na sredini jezera, gde se iz šume diže toranj Crkve Marije Jezerske izgrađene u 17. veku. Skijališta su mahom za početnike i srednje dobre skijaše. Do skijališta se dolazi ski-autobusom, a do Vogela vozi gondola. Staza Kobija poznata je po spustovima; na njoj se održavaju i neka međunarodna takmičenja. Ukupna dužina staza je 23 km, od čega na lake staze otpada jedna trećina, a dve trećine staza su srednje težine.

Bovec, koji se nalazi na maloj nadmorskoj visini (400 metara), širom sveta je poznat kao zimski centar s dugogodišnjom tradicijom. Položaj i dolina okrenuta moru daju mu šarm i raznovrsnost koji se retko gde mogu naći. Ovaj zimski centar udaljen je 136 km od Ljubljane, a 49 km od Kranjske Gore.

Skijaška sezona traje od novembra do početka maja. Do vrha Kanin (visok 2.200 metara) gondolom se stiže za 35 minuta. Ostale staze su Sedlo dužine 500 metara, do koje vozi sedežnica, a zatim Veliki greben, staza dugačka kilometar, do koje takođe vozi sedežnica, a označena je plavom bojom. Podi je staza namenjena početnicima, dužine samo 200 metara, opremljena ski-liftom. Staza po kojoj je Bovec i stekao popularnost među evropskim skijašima je Skripi, dužine dva i po kilometra, koja spada u izuzetno teške.

