Ski-centri: Slovenija

Kranjska Gora spada u red najpoznatijih zimskih centara nekadašnje zajedničke države; čuvena je po skakaonici na Planici i takmičenju za Svetski kup u alpskom skijanju u slalomu i veleslalomu. Sve to dovoljno govori o kvalitetu staza koje ovo slovenačko skijalište nudi skijašima i ljubiteljima zimskih sportova. Ski-centar se nalazi na severozapadu Slovenije, veoma blizu granice s Austrijom i Italijom, na 810 metara nadmorske visine, u dolini okruženoj vrhovima Julijskih Alpa i Karavanki.

Ovaj zimski centar je deo velike skijaške regije, koju pored Kranjske Gore čine još i Podkoren, Gozd Martuljak, Mojstrana i Planika. Ski-centar raspolaže sa 14 km uređenih skijaških staza, 7 km staza za nordijsko skijanje, a 40 km staza za skijaško trčanje nalazi se u Mojstrani i Zgornjoj radovni. U blizini Kranjske Gore je i Planica, čuvena skijaška skakaonica, gde se održavaju međunarodna takmičenja u skijaškim skokovima. Staze se nalaze na nadmorskoj visini od 800 metara do 1.570 metara, a povezuje ih 15 žičara i nekoliko sedežnica. Staze za zahtevnije skijaše nalaze se oko Podkorena, na Dolenčevom Rutu uređena je staza za noćno skijanje, a ako više volite klizanje, na jezeru Jasna postoji prirodno klizalište. Na dnu staze u Podkorenu postoji „Snežna plaža“, u stvari plato s restoranima, barovima i terasama, gde se možete osvežiti ili ručati.

Pohorje je ski-centar u blizini Maribora. Poseduje 63 km skijaških staza, koje su povezane 21 žičarom, čiji je kapacitet 18.000 skijaša na sat. Deset kilometara staze je osvetljeno, a skijaški tereni se prostiru na 210 hektara. Najviši vrh je Rogle (1.517 metara nadmorske visine), a slede ga Crni vrh (1.543 metra) i Velika Kopa (1.522 metra). Pohorje je naročito omiljeno među šetačima, zbog velikog broja uređenih staza, koje su dobro obeležene i ucrtane u mape, a tokom šetnji možete uživati u nedirnutoj prirodi. Oni skloni ekstremnim sportovima mogu uživati u paraglajdingu, a možete uživati i u foto-safariju na retke ptice i životinje koji nastanjuju ove predele Alpa.

Nacionalni park „Triglav“, koji se nalazi iznad Bohinjskog jezera, nudi zimski centar Vogel. Ovaj ski-centar je nešto manji i mirniji od ostalih slovenačkih skijališta, pa je vremenom postao omiljeno mesto porodičnog odmora, razvijajući infrastrukturu prilagođenu prevashodno odmoru porodica. Staze ovog centra prostiru se na visinama od 1.535 metara do 1.800 metara nadmorske visine. Do skijališta se stiže gondolom koja ide na svako pola sata s parkinga ispred Bohinjskog jezera. Put do skijališta traje samo četiri minuta. Gondola saobraća do 18 časova, kada kreće prema hotelima s vrha skijališta. Vogel raspolaže stazama u ukupnoj dužini od 36 km, koje su povezane s četiri žičare. U snoubord parku „Elan“ s uređenim skakaonicama možete probati snoubording, a ako ste ljubitelj skijaškog trčanja, možete probati staze na Bohinjskoj Bistrici i Pokljuki. Ukoliko vas privlače nepoznati tereni, možete skijati van uređenih staza na Komni i kraja Triglavskih jezera. Najpopularniji restoran je „Zlatorog“. Dobro se može jesti i u restoranu „Zlatovčica“, gostionici „Rot“ ili piceriji „Zoisov grad“. Za kupanje i relaksaciju na raspolaganju su vam sadržaji u „Vodenom parku Bohinj“.

