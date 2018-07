Kada je (ne)moguće obeštećenje prevarenih putnika?

Na osnovu skoro završenog „češljanja“ poslovanja turističke agencije „S.A.B. travel“ izvesno je da je prevareno između 5.500 i 6.000 ljudi. Poznavaoci prilika u turizmu tvrde da je ovo najveća prevara putnika u poslednje dve decenije, ali da se ovako veliki broj prevarenih turista ne pamti ni u vreme stare Jugoslavije.

Već sada može da se kaže i da će prevara ove agencije dovesti do poskupljenja polisa osiguranja za agencije, što ne znači nužno i poskupljenje aranžmana, ali je moguće da manje turističke agencije to više neće moći da plate.

„Od ponedeljka prikupljamo dokumenta prevarenih putnika i pozivamo ih da se jave. Sa vrlo velikom sigurnošću mogu da kažem da će turistima biti vraćeno od 85 do 90 odsto cene aranžmana koji su uplatili“, najavljuje Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA. On još i dodaje da će i oštećenim putnicima agencije „Jazz travel“, a njih je oko 650, sav novac koji su uplatili biti u potpunosti vraćen. Obe agencije bile su u sistemu „YUTA garancija putovanja“ i to je razlog što isplatu novca neće dugo čekati i dobiće skoro sve što su i dali agencijama.

Kako Kamatica saznaje jedan od razloga za bankrot „S.A.B. travela“ je i to što je vlasnik agencije za ovu turističku sezonu povećao zakup kreveta 10 puta, a novac nije isplatio. Spekuliše se i da u ovom slučaju ima i elemenata krivične odgovornosti, jer je početkom godine vlasnik ove turističke agencije osnovao još jednu, sličnog imena „S.A.B Travel Service”. Ta agencija takođe ima dozvolu Ministarstva za trgovinu turizam i telekomunikacije i polisu osiguranja od insolventnosti, ali ni jedan aranžman nije prodat preko nje.

Najvažnije pitanje za sve turiste ovih dana je – da li je moguće naslutiti prevaru turističke agencije. Prema rečima Gordane Prodić, direktora agencije „Travellino“ to je skoro nemoguće, ali postoje neki „mali znakovi“ koji bi to mogli da naslute.

Ona objašnjava da bi pre uplate aranžmana obavezno trebalo proveriti da li je račun agencije u blokadi, da li im je Ministarstvo za turizam produžilo licencu, da li pod istim nazivom postoji još neka agencija koja je samo dodala neki nastavak (plus, minus, tours, travel…) jer i to moze biti jedan od glavnih pokazatelja. Takođe, prema njenim rečima, ukoliko agencija nudi aranžmane koji su značajno jeftiniji od ostalih na tržištu i to može biti pokazatelj prevare.

„Dešava se da vlasnici menjaju nazive firmama. To je slučaj sa „Jazz Travelom“ koji je nedavno prevario putnike. Pre toga je isti vlasnik imao firmu koja se zvala „Galileo“. Zatim, vlasnik agencije „Jet Set“ je nakon svoje prevare otvorio agenciju pod nazivom „Delfin“. Uvek treba proveriti zašto je vlasnik prethodnu firmu zatvorio i otvorio novu. Ove dve agencije su bile članice YUTE pa zato njih i pominjem. Takođe, u turističkim krugovima zna se i da isti ljudi koji su već učestvovali u prevarama nekih agencija sada rade ili su čak i suvlasnici u nekim drugim agencijama“, priča Gordana Prodić.

U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kažu da su velike agencije predlagale da se značajno poveća depozit koji polažu prilikom osnivanja i uvedu bankarske garancije, ali da bi u tom slučaju ostalo 10 agencija na tržištu, kao i da bi aranžmani sigurno poskupeli. Zato je važno naći meru koja će štititi male agencije koje dobro rade, ali pre svega putnike.

Glavno pitanje je da li je visina odštete dovoljna, ako sagledamo činjenicu da je neko svoje letovanje uplatio u januaru po ceni od 1000 evra, a trenutno taj aranžman vredi oko 1500 evra. Ukoliko vlasnik agencije odluči da prevari putnike i umesto plaćanja smeštaja samo na primeru od 100 putnik, novac ostavi na svom „overnight računu“, na osnovu kamate bi zaradio oko 1.600 evra, pa je obeštećenje ispod 150% od uplaćene cene aranžmana uputstvo za prevaru putnika, smatra redakcija Kamatice.

Iz nadležnog ministarstva najavljuju rigoroznije mere za osnivanje turističkih agencija, obavezu njihovog licenciranja, ali i pravljenje crnih i belih lista. Biće uvedene A, B i C licence. To znači da će agencija koja ima A licencu morati da se osigura na 500.000 evra i 50.000 depozit, za polisu B osiguranje je na 400.000 evra i 25.000 evra depozit i za polisu C 300.000 evra i 15.000 evra depozit.

Ukoliko prilikom prevare putnika od strane turističke agencije, osiguravajuće društvo ustanovi da ima elemanata krivične odgovornosti, osiguranje nije u obavezi da obešteti putnike, pa je članstvo turističke agencija u YUTI, ipak jedan vid osiguranja, gde će i usled otkazivanja putovanja putnici biti obeštećeni.

(Kamatica, Danas)