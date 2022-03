Baterija vašeg telefona se prebrzo prazni? Obratite pažnju na ove stvari!

Većina komponenti pametnog telefona troše električnu energiju baterije, s tim što su neke od njih veći, dok su druge manji potrošači.

Koje su komponente najveći potrošači baterije naših pametnih telefona? Sajt Android Authority ozbiljno se pozabavio tom temom i sastavio njihovu detaljnu listu:

Ekran

Ekran troši više električne energije nego bilo koja druga komponenta. On može da utiče na trajanje baterije na četiri načina:

Prvo, što je ekran veći, to je potrebno više električne energije.

Drugo, što je veća rezolucija ekrana, to će on biti „zahtevniji“, odnosno trebaće mu više struje.

Treće, što je svetlina ekrana veća, to je veće i opterećenje baterije.

Četvrto, što je frekvencija osvežavanja veća, veće je i opterećenje procesora veće, pa situacija ista kao i kod rezolucije ekrana.

Bežična veza

Telefonski signal, mobilni internet, Wi-Fi, Bluetooth, GPS… Pametni telefoni stalno koriste barem jednu bežičnu vezu, ako ne i nekoliko njih odjednom.

Svaka od njih predstavlja značajno opterećenje za bateriju, pa je one koje ne koristite potrebno isključivati. To se naročito odnosi na Bluetooth i GPS.

Slab signal bilo koje od bežičnih veza takođe povećava potrošnju baterije, pošto uređaj stalno pokušava da proveri da li postoji bolja, odnosno jača, veza.

Procesor i hardver

Procesori novijeg datuma po pravilu su manji, brži i energetski efikasniji. Zato je potrebno redovno nadograđivati softver za tu vrstu hardvera, kako bi se bili bolje optimizovani i smanjili opterećenje baterije.

Kamere

Kamere „cede“ bateriju smartfona na više načina, iako najveći deo potrošnje otpada na procesor i ekran. Kod novijih modela telefona delimični krivac za to je i ugrađena naknadna obrada fotografija, koja dodatno troši resurse procesora. Video je, takođe, prilično intenzivan potrošač, naročito u 4K rezoluciji.

Zato ne držite kameru uključenom kada je ne koristite, kao ni aplikacije koje se na nju oslanjaju (Instagram, Snapchata, TikTok).

Ostale komponente

Druge komponente ne mogu da se mere sa ekranom i procesorom po potrošnji energije, ali to ne znači da na nju ne utiču.

Tako, na primer, motor koji proizvodi vibracije telefona, takođe, troši struju, a slično je i sa zvučnicima. Kad god gledate video, slušate muziku, ostavite uključene zvukove za obaveštenja… baterija radi „prekovremeno“.

Temperatura i starost

Baterije najbolje rade kada su nove i na sobnoj temperaturi. Što su starije, to će kraće trajati i punjenje će im češće trebati.

Što se temperature tiče, baterijama pada kapacitet na nižim temperaturama, dok previsoke mogu trajno da ih oštetite.

Koliko god pažljivi prema njima bili, računajte da ćete izgubiti, otprilike, petinu (20 odsto) kapaciteta baterije posle približno 1.000 punjenja.

Aktivne aplikacije

Aplikacije koje koriste GPS, kameru, prenos velikih količina podataka i stalno uključen ekran najveći su potrošači baterije. Pomenuti Snapchat, recimo, istovremeno koristi GPS, kameru i razmenu podataka.

Posebno veliki „žderači baterije“ su i igre za telefone, zato što opterećuju procesor i grafički čip, veštačku inteligenciju, ekran i zvučnik…

Tako je, na primer, Pokemon Go bila prva igra koja je koristila GPS, Bluetooth, kameru, ekran i razmenu podataka odjednom. Nakon što se ona pojavila, prodaja eksternih baterija je zabeležila veliki porast.

Pasivne aplikacije

Aplikacije koje se „vrte“ čak i kad je ekran isključen su poseban problem. Među njima su aplikacije za slušanje muzike i podkasta, vremensku prognozu, fitnes…

Operativni sistem i pozadinski procesi

Kao i procesori, i novije verzije operativnih sistema po pravilu su štedljivije ili bolje optimizovane kada je potrošnja energije u pitanju. Takođe ih treba redovno nadograđivati, kako bi mogla da se iskoriste nova softverska rešenja.

Pozadinski procesi bateriju opterećuju na dva načina: tako što uređaj aktiviraju uvek kada je im je to potrebno, kao i korišćenjem razmene podataka.

Svaki od njih pojedninačno ne troši mnogo, ali ako je više procesa aktivno odjednom to će početi da se odražava na brzinu rada telefona.

Srećom, novije vrzije Androida prilično dobro se nose sa upravljanjem takvim rocesima, zahvaljujući podešavanjima načina rada kao što su Doze i Adaptive Battery.

