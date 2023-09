Kina lansirala novi satelit za daljinsku detekciju

Kina je juče uspešno lansirala novi satelit za daljinsku detekciju iz Centra za lansiranje satelita Taijuan u severnoj kineskoj provinciji Šansi, javila je agencija Sinhua.

Modifikovana verzija rakete-nosača „Dugi marš-6“ koja nosi satelit „Jaogan-40“ poletela je u 12:30 po pekinškom vremenu.

Satelit je ušao u orbitu i biće korišćen za detekciju elektromagnetnog okruženja i srodna tehnička ispitivanja.

Raketa koja je juče lansirana predstavlja novu generaciju čvrsto-tečne rakete-nosača srednje veličine, koju je razvila Šangajska akademija za tehnologiju svemirskih letova.

Modifikovana verzija serije raketa-nosača „Dugi marš-6“ može da ima više konfiguracija uz prilagođavanje pojačivača radi zadovoljenja potreba za lansiranjem satelita.

Prošlog marta, prvi let modifikovane rakete-nosača „Dugi marš-6“ bio je uspešan. Raketa je u novembru imala još jedan let, čime je postala prva nova generacija rakete-nosača u Kini koja je puštena u rad u onoj godini u kojoj je imala i prvi let.

U poređenju sa prethodne dve misije, raketa je visoka gotovo 55 metara, i za više od 5 metara je duža od poslednje dve.

Jučerašnje lansiranje je 487. let rakete-nosača iz serije „Dugi marš“.

