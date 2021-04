Koristite li neku od lozinki sa ovog spiska, odmah je promenite

Kako prenosi portal Make Use Of, ljudi obično za lozinku koriste neke od reči koji pripadaju sledećim grupama – ako je to slučaj i kod vas, trebalo bi što pre da razmislite o promeni.

Imena;

Datumi i rođendani;

Životinje;

Hrana;

Mesta i

Automobili.

Kako prenose mediji, veliki broj korisnika kao lozinke koristi imena svoje dece, omiljenu hranu i slično. Ovo nije nimalo dobra ideja, jer hakeri mogu da budu upravo ljudi koji vas poznaju, pa samim tim znaju i te osnovne stvari o vama. Čak i ako niste poznanici, sve se to lako sazna putem interneta.

Druga grupa, jednako ranjiva, koristi ustaljene kombinacije brojeva i slova:

123456789

123456

0987654321

654321

111111

1q2w3e4r

112233

123123

123321

abc123

1qaz2wsx

zxcvbnm

asdfghjkl

Kako bi sprečili ovako lako “probojne” lozinke, veliki broj servisa odlučio je da automatski blokira one koje sadrže veliki broj uzastopnih brojeva ili slova. Evo još nekih koje su veoma česte i sasvim sigurno vas ne štite.

iloveyou

Password1

Qwerty123

qwertyuiop

sunshine1

superman123

lol123

Ukoliko se vaša lozinka nalazi na nekom od ovih spiskova, sasvim sigurno bi trebalo da je promenite.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.