Maskova letelica stigla do Međunarodne svemirske stanice (video)

Američki svemirski brod „Kru Dragon“, kompanije „Spej iks“ Ilona Maska, uspešno se spojio sa Međunarodnom svemirskom stanicom.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR

Kompanija „SpejsIks“ i agencija NASA lansirali su raketu-nosač „Falkon 9“ sa svemirskim brodom „Kru Dragon“ na Međunarodnu svemirsku stanicu.

What does our home planet look like from @SpaceX's Crew Dragon Endeavour? Watch as @AstroBehnken and @Astro_Doug take you inside the spacecraft and provide an update about our #LaunchAmerica mission: pic.twitter.com/f8b3CrSEPE

— NASA (@NASA) May 31, 2020