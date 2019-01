NASA sprovela „najdublje“ istraživanje svemira u istoriji čovečanstva (video, foto)

Sonda „Nju horajzons“ (New Horizons) američke svemirske agencija NASA uspešno je prošla najudaljeniji nebeski objekat koji su relativno izbliza ispitali ljudi – malog ledenog sveta u obliku čunja za kuglanje.

Deset sati posle bliskog susreta na 6,4 milijarde kilometara od Zemlje, kontrolori leta u mestu Lorel u saveznoj državi Merilend primilu su poruku s „Nju horajzonsa“, preneo je Asošiejtid pres.

THIS is #UltimaThule. The image taken by @NASANewHorizons – shown in its original version (left) & sharpened version (on right) – is the most detailed image of the farthest object ever explored by a spacecraft. https://t.co/gItPsMvbPC @NASA pic.twitter.com/i7rDBURNrw — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) January 2, 2019

„Ne znam za vas, ali mi se zaista sviđa ova 2019. dosad“, rekao je vodeći naučnik misije Alan Stern, dodajući da je „Nju horajzons“ obavila najudaljenije istraživanje u istoriji čovečanstva „i to spektakularno“.

In the early hours of New Year’s Day, @NASANewHorizons flew past #UltimaThule, an object located in a region of primordial objects 1 billion miles past Pluto. Join us live from @JHUAPL today at 2pm ET as we explore the latest science from the spacecraft: https://t.co/oJKHgKpQjH pic.twitter.com/6IMiS0XGNt — NASA (@NASA) January 2, 2019

Dolazak informacija s „Nju horajzons“ propraćen je glasnim pozdravima u Laboratoriji za primenjenu fiziku na Univerzitetu Džon Hopkins u kojem se nalazi kontrola misije.

„Nju horajzons“ je prošao pored malog nebeskog objekta Ultima Tule, tri i po godine posle spektakularnog prolaska pored Plutona.

Naučnici kažu da će biti potrebno skoro dve godine da „Nju horajzons“ pošalje sva svoja posmatranja Ultima Tule, koja se nalazi 1,6 milijardi kilometara iza Plutona. S te udaljenosti potrebno je šest sati da radio signali stignu do Zemlje

Za Ultima Tule se nije ni znalo kada je „Nju horajzons“ krenuo sa Zemlje 2006. Sada je sonda prošla na oko 3.500 kilometara od nje, što je više nego tri puta manje od udaljenosti od Plutona u trenutku prolaza.

Prema ranijim rudimentarnim slikama, Ultima Tule je izduženo telo dimenzija 35 sa 15 kilometara koje se rotira, mada naučnici još ne znaju kojom brzinom.

Naučnici kažu da postoje dva moguća objašnjenja za njen oblik – ili je to jedan objekat sastavljen iz dva dela, ili su to dva objekta koja orbitiraju jedno oko drugog na iznenađujuće maloj razdaljini, što je manje verovatnije. Odgovor na to pitanje bi mogao stići već sutra s izoštrenijim slikama s „Nju horajzonsa“.

Do februara bi trebalo da stignu kolor fotografije koje treba da pokažu da li Ultima Tule ima prstenove ili satelite, kao i kakva mu je površina.

Posmatranja Ultima Tule bi trebalo da pruže nova znanja o Kajperovom pojasu, oblasti na obodu Sunčevog sistema iza Neptuna u kojem se nalaze stotine hiljada nebeskih objekata.

Iako je sonda NASA Vojadžer (Voyager) prošla kroz Kajperov pojas ka međuzvezdanom prostoru, njeni instrumenti iz 70-ih godina nisu bili ni približno tako razvijeni kao s „Nju horajzonsa“, niti je ta sonda prošla pored nekog objekta kao što je Ultima Tule.

(Beta)