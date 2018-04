Srpski izum Srbijanka: Troši 10 puta manje – i ne može da se ukrade

Srbija ima svoju led sijalicu „Srbijanku“, koja se proizvodi u pogonu kompanije „Vajs lajt“ u Ugrinovcima i koja troši i do deset puta manje struje, prenosi Blic.

Led sijalice popularne su u širokoj potrošnji poslednjih sedam godina zbog štedljivosti energije, pa tako i novca. Takođe, njihovo zračenje je daleko zdravije po okolinu.

„Led sijalice troše manje struje za proizvodnju iste količine svetla i to je korisno po budžet potrošača. Međutim, samim tim se troši i manje resursa za proizvodnju same struje, što ih čini i ekološkim. Prema mojim proračunima, kada bi se umesto običnih koristile led sijalice, i to samo u domaćinstvima, na godišnjem nivou bi se u Srbiji uštedelo čak 500 miliona evra. Zamislite, potrošači bi imali deset puta manji utrošak struje“, objašnjava Ivan Vajs, osnivač fabrike „Vajs lajt“.

U pogonu sami stvaraju kalupe

U pogonu sami stvaraju kalupe. Međutim, velika produkcija oborila je i cenu i kvalitet. Upravo tako se izrodila „Srbijanka“, jer je kompaniji „Vajs lajt“ na prvom mestu bio kvalitet.

„Pre desetak godina sam renovirao osvetljenje u svojoj kući i led sijalice su bile preskupe. Uvezao sam ih iz Kine. Počelo je sa kupovinom za lične potrebe, a onda sam počeo da trgujem led sijalicama. Kada sam uvideo manjkavosti u njihovom kvalitetu, počeo sam sâm da ih proizvodim. Jednostavno, ne postoji škola za led sijalice, sve sam učio usput“, ističe Vajs.

Radi se stroga kontrola proizvoda

Današnja fabrika postoji već četiri godine i zapošljava oko 50 radnika. Ivan i njegov sin Viktor su lično obučili svakog od njih, a i sami dan-danas učestvuju u proizvodnji. Njihovi proizvodi nedavno su predstavljeni na najvećem sajmu rasvete „Svetlo + gradnja“ u Frankfurtu.

„Smatramo da smo dostigli dobar kvalitet i kontinuitet u proizvodnji led sijalica, te smo osetili da smo dovoljno zreli i da izlažemo na prestižnom sajmu. Bilo je oko 2.800 izlagača, a mi smo bili jedna od četiri firme koje su proizvođači, svi ostali su bili dizajneri“, kaže Vajs.

On je izrazito ponosan na to što sve proizvode sami: od ideje i specifičnog alata, preko kalupa i kalemova, do pakovanja za krajnji proizvod. Kako kaže, „Vajs lajt“ postrojenje čine nekoliko manjih fabrika — sektor za razvoj nove tehnologije, izradu alata, ambalaže, proizvodne mašine, sastavljanje gotovih proizvoda, kontrolu kvaliteta i reciklažu.

„Sijalica može da radi i ako iz nje izbacite određene komponente, ali to onda utiče na njenu dugovečnost, potrošnju… Najlakše uočljiv parametar kvaliteta je da teža sadrži sve propisane komponente“, objašnjava Vajs.

Kradljive sijalice

„Imali smo situaciju da su jednom našem klijentu ukrali sve naše tek postavljene sijalice. Tada smo osmislili svojevrsne ’nekradljive‘ sijalice koje mogu da se postave samo pomoću posebnog ključa. Kada pokušate da je odvrnete, sijalica se samo vrti u ruci, ne može da se demontira“, objašnjava vlasnik firme „Vajs lajt“.