Telenor radi na 5G mreži i očekuje dalji rast tržišta telekomunikacija u Srbiji

Tržište telekomunikacija u Srbiji i dalje raste, a jaka konkurencija omogućava da korisnici profitiraju i dobiju najbolje servise, izjavio je danas generalni direktor kompanije Telenor u Srbiji Majk Mišel, koja je prva počela da radi na uvodjenju 5G mreže u Srbiju.

On je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunicijama i medijima „Digital 2019“ kazao da očekuje nastavak rasta tržišta telekomunikacija u Srbiji, gde sve više korisnika prelazi sa glasovnih na internet servise.

„Njihova potreba za internetom raste na dnevnom nivou, uz želju da veza bude stabilna, brza i da bude svuda dostupna. To je ono u šta će Telenor i dalje ulagati“, kazao je Mišel.

Dodao je da se vidi i veliki porast servisa koji nisu telekomunikacioni, ali veoma zavise od telekomunikacione infrastrukture kao što su WhatsApp, Instagram, zbog čega će Telenor i dalje da ulaže u infrastrukturu i kapacitete mreže, u šta je prošle godine otišlo više od 50 odsto investicija kompanije.

Mišel je kazao i da više od polovine korisnika Telenora, oko 1,5 miliona, koristi digitalne servise, po čemu se kompanija i prepoznaje na tržištu Srbije.

Telenor je, kako je istakao, dobio i još jedno priznanje za svoju mrežu u Srbiji „Best in test“ i to medjunarodne kompanije P3, koja je pokazala da je u pet od šest kategorija to najbolja telekomunikaciona kompanija u zemlji po oceni korisnika.

Mišel je naveo da je, bez obzira što je više od 80 odsto korisnika Telenora na 4G mreži, potrebno raditi i na budućnosti koju predstavlja 5G mreža.

„Zbog toga smo otvorili prvu 5G baznu stanicu u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu da bi smo stvorili uslove da sve kompanije, studenti i drugi zainteresovani mogu da rade na rešenjima i razvoju projekata koji će uz pomoć 5G moći da imaju primenu“, kazao je on.

Precizirao je da je to uradjeno kao platforma za ekserimentisanje, koje će pomoći i državi i privredi, ali i konkurentskim kompanijama da se zajednički dodje do rešenja kako bi 5G mreža mogla da se iskoristi, ali i isplati, jer su za njeno uvodjenje potrebna velika ulaganja.

