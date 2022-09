Teškoće pred drugi pokušaj NASA-e da lansira raketu za Mesec

Nova raketa za Mesec američke svemirske agencije NASA danas je imala još jedno opasno curenje kada je tim za lansiranje počeo da je puni gorivom za planirano poletanje na probni let.

Drugi put ove nedelje tim je počeo da puni gotovo milion galona goriva u raketu dugu 98 metara, najmoćniju raketu koju je NASA ikad sagradila.

Prilikom pokušaja lansiranja u ponedeljak pojavili su se problemi sa senzorom motora i curenjem goriva, zbog čega je lansiranje obustavljeno i novo zakazano za danas.

Rano jutros oglasio se alarm za preterani pritisak i operacija punjenja goriva je kratko prekinuta, ali nije bilo optećenja i punjenje je nastavljeno, javila je Kontrola za lansiranje. Ali nekoliko minuta kasnije hidrogensko gorivo je počelo da curi iz dela gde je motor na dnu rakete. NASA je prekinula operaciju dok su se inženjeri žurili da zatvore procep.

Sat i dalje odbrojava za planirano lansiranju danas popodne po lokalnom vremenu. NASA ima dva sata danas kada se smatra da će biti povoljni uslovi za lansiranje.

Ovo lansiranje bi bilo prvi let u NASA-inom programu istraživanja Meseca u 21. veku, nazvanom Artemis po Apolonovoj mitološkoj sestri bliznakinji.

U kapsuli Orion koju bi trebalo da ponese raketa, sada nema astronauta, već su umesto njih probne lutke, opremljene senzorima za merenje vibracija, kosmičkog zračenja i drugih uslova.

Pod pretpostavkom da test let sa lutkama prođe dobro, astronauti bi na drugi let oko Meseca trebalo da krenu 2024. godine. U trećoj fazi planirano je sletanje na Mesec i to bi, prema sadašnjim projekcijama trebalo da bude 2025.

Čovek je poslednji put hodao na Mesecu pre 50 godina.

Meteorolozi očekuju uglavnom povoljno vreme kod Kenedi svemirskog centra.

Istovremeno glavni inženjeri rekli su da imaju poverenja to što rade i u primenjene proceduralne promene. Oni su priznali ipak da bi drugi problemi mogli da dovedu do još jednog odlaganja.

To nije sprečilo hiljade ljudi da dodju da vide kako raketa poleće. Lokalne vlasti su navele da očekuju veliki broj ljudi zbog toga što je ovo dugi vikend za praznik rada.

(Beta)

