Uspon veštačke inteligencije otvara put ka pametnijoj budućnosti u Sjong’anu

S crnom leptir-mašnom i keceljom, robot koji priprema kafu i koji koristi veštačku inteligenciju u kafiću Migu u Novoj oblasti Sjong’an, na severu Kine, vešto priprema vrhunske kafe, završavajući svaku porudžbinu za svega pet minuta.

„On precizno replicira tehnike svetski priznatih majstora, nakon što je prošao vizuelnu obuku sa milionima uzoraka podataka i 30.000 sati testiranja rada sa obe ruke“, rekla je Vang Jing, menadžerka operacija u kafiću, dodajući da, uz dovoljno sirovina, robot može da radi neprekidno.

Od kada je uveden 2023. godine, robot je postao lokalna atrakcija, privlačeći radoznale posetioce željne da uživaju u njegovim veštinama. „Došao sam ovde baš zbog kafe koju pravi robot – i ukus je zaista dobar“, napisao je jedan korisnik na internetu.

U Sjong’anu se primena veštačke inteligencije postepeno širi kao deo nastojanja grada da razvije industrije usmerene ka budućnosti i izgradi pametan, održiv i prijatan grad bez „urbanih boljki“, piše Sinhua.

Zvanični podaci pokazuju da je Sjong’an do sada privukao više od 50 kompanija povezanih sa veštačkom inteligencijom.

Jedna od takvih visokotehnoloških firmi je Pulong tehnologija (PulogTechnology Co., Ltd) koja se u Sjong’anu nastanila 2019. godine i od tada je postala proizvođač robota za inspekciju uz pomoć veštačke inteligencije.

Opremljeni senzorima, kamerama visoke preciznosti i najsavremenijim čipovima, ovi roboti mogu da prepoznaju informacije na terenu i šalju upozorenja u realnom vremenu. „Mogu da zamene ručne inspekcije u opasnim okruženjima s većom tačnošću i efikasnošću, čime se smanjuju potencijalni bezbednosni rizici“, rekla je Džao Jan, direktorka marketinga kompanije Pulong tehnologija.

Trenutno se proizvodi kompanije široko primenjuju u sektoru elektroenergetike u Sjong’anu, posebno u prostorijama za razvođenje struje. Taj uspeh, dodaje Džao, ne bi bio moguć bez podrške vlasti. „Imali smo priliku da koristimo radne prostore prilagođene našim potrebama i otvorimo nova tržišta u gradu“, rekla je.

Pored institucionalne podrške, izgradnja digitalne infrastrukture, na čelu sa Urbanim računarskim centrom Sjong’ana, postavila je čvrste temelje za istraživanje, razvoj i primenu veštačke inteligencije u gradu.

Kao „pametni mozak“ grada, ovaj centar koristi veštačku inteligenciju i druge napredne tehnologije za postizanje upravljanja gradom u realnom vremenu, na precizan i inteligentan način. Nedavno je integrisao i veliki model DipSik (DeepSeek), čime je dodatno unapredio usluge za stanovnike.

Od digitalnih puteva koji izračunavaju protok saobraćaja i povećavaju njegovu efikasnost, do AI-platformi koje pomažu komunalnim radnicima da brzo uoče i reše probleme u upravljanju gradom – ove inovacije omogućile su građanima da uživaju u kvalitetnijem životu u pametnijem okruženju, rekla je Li Nan, nadzornica u kompaniji Sjong’an klaud netvork tehnolodži (Xiong’an Cloud Network Technology Co., Ltd.).

Kao stanovnica, Vang veruje u svetlu budućnost veštačke inteligencije u Sjong’anu. „Sa sve više primena i stručnjaka, verujem da će grad postati globalni primer integracije AI-ja u upravljanje gradovima“, rekla je.

(Beta)

