Ključni problemi današnjih tinejdžera

Zdrava ishrana i fizička aktivnost temelji su zdravog života. To važi za sve uzraste, boje kože, vere, nacionalnosti i društvene slojeve.

Važnost prihvatanja zdravih navika možda je od najvećeg značaja u mladosti jer tada stečene navike ostaju za ceo život. Za roditelje je bitno da ako je dete fizički aktivno nastave da ga podržavaju u tome, a ukoliko nije, treba naći mogućnost. Takođe, deci treba predočiti i promovisati im zdravu ishranu kao najbolji izbor koji mogu uraditi za sebe i svoj organizam, a lični primer je najbolja škola.

Kako deca rastu, tako se i smanjuje broj dečjih pitanja upućenih roditeljima. U periodu do dvanaeste godine od bezazlenih pitanja dolazi se do pitanja o pubertetu, fizičkom nasilju i zabranjenim supstancama. Za devojčice su to pitanja o menstruaciji i primarna zdravstvena briga. Ta tema može biti neprijatna za roditelje, ali i ona je sastavni deo odrastanja pa je važno da roditelji pravilno usmere svoje dete.

Informisanost o zabranjenim supstancama takođe je važna za zdravlje dece jer ukoliko im se na vreme ukaže koliko su one opasne za zdravlje i kako se njihovom upotrebom zdravlje može samo upropastiti – tada je i veća verovatnoća da ih izbegavaju.

Što se tinejdžera tiče, za njih je potrebno da steknu prava saznanja o zdravlju i mogućim problemima poput telesne težine, cigareta, alkohola, spavanja i seksa.

Rastući problem kod tinejdžera jeste telesna težina, koja uzima sve više maha. Kontrola veličie porcije i veća fizička aktivnost osnov su za poboljšanje ovakvog stanja.

Seks je još jedan primarni zdravstveni problem tinejdžera. Ta tema je često nedostupna roditeljima, pa je zato važno naučiti ih pravim vrednostima poput osećanja, razumevanja i nežnosti. Na taj način tinejdžeri će u životu izrasti u seksualno odgovorne osobe.

Alkohol, cigarete i droga takođe su teme od kojih i zavisi zdravlje tinejdžera i o kojima oni ne pričaju, pa se i tu treba potruditi za njihovo dobro.

Zapamtite, uloga roditelja ili staratelja jestze da pomogne detetu da napravi zdrav izbor u životu, a da li će uspeti – zavisi od samog deteta ili tinejdžera.