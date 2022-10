Evo kako oprati jastuke bez paljenja veš mašine

Kada ste poslednji put oprali svoj jastuk?

Stručnjaci za čišćenje preporučuju pranje jastuka otprilike tri puta godišnje, ali mnogi zapravo ne znaju kako da ih pravilno očiste. Neke jastuke bez problema možete prati u mašini za veš, ali neki tamo ipak ne mogu da stanu. Stručnjaci su otkrili savete kako oprati te jastuke u – kadi, piše Express.

Pre čišćenja jastuka, preporučljivo je proveriti etiketu kako biste bili sigurni da nisu samo za hemijsko čišćenje.

Dakle, sve što treba da uradite je da napunite kadu jako vrućom vodom, a zatim sipate šoljicu deterdženta za pranje veša i boraks. Svi ti sastojci ukloniće bakterije i klice. Umesto boraksa se može koristiti i soda bikarbona jer je ona so koja je slična boraksu, ali ima pH niži od osam, tako da je malo manje alkalna.

Zatim stavite svoj jastuk u kadu i pazite na to da on bude potpuno potopljen u vodi. Ubrzo će se boja verovatno promeniti u svetlosmeđu, a to je kombinacija naslaga, deterdženta, mrtvih ćelija kože i telesnih ulja i prljavštine. ‘Masirajte’ svoj jastuk nekoliko minuta, a onda ga stavite da se namače nekoliko sati, te nakon toga ispustite vodu iz kade i iscedite jastuk najbolje što možete.

Jastuk bi bilo najbolje ostaviti da osuši napolju na svežem vazduhu, a pre nego što vratite jastučnicu, proverite sredinu jastuka kako biste se uverili da je zaista suv, jer u suprotnom može doći do stvaranja plesni. Takođe, možete ga ubaciti i u sušilicu, ali obavezno ih stavite na nisku temperaturu.

