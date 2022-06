Komšije će crći od ljubomore: Ovako ćete imati najlepše orhideje u celom kraju

Orhideje prati glas da su teške za održavanje – ali uz prave savete ulepšaće vaš dom.

“Orhideje imaju lošu reputaciju kao teške kućne biljke iz dva razloga: zahtevaju mnogo svetla, što svi nemaju i nisu prihvaćene kada nisu u cvatu“, kaže ekspertkinja za biljke Erin Marino.

Devet od 10 puta, ljudi kupe orhideje zbog njihovih divnih cvetova u živim bojama i to naravno ima smisla. Ali orhideje mogu da budu jednako divne i kada nisu u cvatu – treba da prihvatimo njihovo široko zeleno lišće, koje proizvode kada nisu u ciklusu cvetanja, umesto da ih bacimo kada počnu da gube cveće, piše Ultra.ba.

Vrsta orhideje koja je najjednostavnija za uzgajanje je Phalaenopsis, a koja može da se nađe u raznim bojama. Jednom kada kupite orhideju i donesete je kući postoji par važnih koraka koje moraš da pratiš kako bi orhideja napredovala.

Treba im svetlosti

Orhideje vole sunčevu svetlost. Najbolje će uspevati na mestu koje je tokom celog dana izloženo indirektnom svetlu. To znači da tolerišu svetlo srednje jačine i ne vole jaku direktnu svetlost, jer ih prebrzo isušuje i može da sprži cvet.

U zavisnosti gde živiš, treba da smestiš orhideje na prozor koji gleda prema jugu, istoku ili zapadu. Prozor koji je okrenut prema severu neće obezbediti dovoljno svetla – ali sve zavisi gdje živite i šta se nalazi ispred prozora.

Manje zalivanja

Najveća greška koju ljudi prave sa orhidejama je prečesto zalivanje. Ako primetiš da lišće na orhideji žuti to je znak preteranog zalijevanja ili previše direktne svetlosti. Ako lišće opada ili se bora to je obično znak da ne dobija dovoljno vode.

Možda si čuo/čula da orhideje treba zalivati sa kockicom leda, ali stručnjaci kažu da to i nije najbolja ideja, jer su kockice leda prehladne i mogu da oštete koren ili listove biljke. Orhideje dolaze iz tople i vlažne klime, tako da se preporučuje zalivanje vodom sobne temperature. Preporučuje se zalivanje svake sedmice ili svake dve sedmice, kada se zemlja osuši.

Prilagodi negu kad prestanu da cvetaju

Kućne orhideje obično cvetaju jednom godišnje, i njihov cvet može da se održi dva do tri meseca. Jednom kada je ciklus cvetanja završen, dopusti cvetovima da se osuše i da opadnu i uživajte u debelim zelenim listovima vaše orhideje do naredne godine.

Kada prestanu da cvetaju, zalivajte ih nešto ređe nego obično, do sledećeg ciklusa cvetanja.

Ne pomerajte ih

Iako može biti komplikovano da se nađe pravi prozor, orhideje treba da budu na jednom mestu i da se ne pomeraju. Ustvari, kao i sa svim kućnim biljkama najbolje je da ih pustite. Orhideje zaista cene stabilnost u okolini.

Ovlaživač vazduhaorhid

Orhideje najbolje uspevaju na veoma svetlom, toplom i vlažnom mestu. Osim ako ne živiš u staklenoj bašti, veoma je teško sve to postići u kući. Ako u blizini postaviš ovlaživač vazduha to može da pomogne protiv suvog vazduha i to je veoma pozitivno obzirom da orhideje potiču iz vlažne okoline.

Ali nije neophodno da imaš ovlaživač vazduha. Phalaenopsis je vrsta koja se veoma dobro adaptira na tvoj prostor. Drži je na mestu koje ima prilično stabilnu temperaturu – ne stavljaj je ispred otvorenog prozora, klima uređaja ili grejalice/radijatora.

