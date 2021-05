Zalivala biljku cele godine, a onda otkrila šokantnu istinu o njoj

Nakon što se godinu dana brinula o biljci, jedna žena je odlučila konačno da sazna o kojoj je vrsti reč i došla je do šokantnog otkrića…

Ispostavilo se da je sve vreme zalivala marihuanu.

Svoju ispovest odlučila je da podeli u Fejsbuk grupi za vrtlarstvo Gardening On A Budget Official, gde je objavila i fotografiju biljke, koja je čak imala i svoju vazu, piše The Sun.

Njenu objavu lajkovalo je na hiljade ljudi, a neki su čak priznali da se njima dogodilo isto.

„Napravio sam istu grešku“, „Izgleda jako lepo za marihuanu“, „Hvala što si me upozorila“, pisali su.

Slično se dogodilo i jednoj ženi pre dva meseca, međutim ona je shvatila da je biljka zapravo plastična.

