Želite li baštu punu opojnih mirisa, obavezno ovako posadite ovih 5 biljaka

Mirisno cveće dodaje novu dimenziju svakoj bašti i spoljni prostor može postati gozba za sva osetila. Pored toga, mnogi mirisni cvetovi su fantastični za rezanje i stavljanje u vaznu, što vam omogućuje da mirisom ispunite i svoj dom.

Miris je ono što vas često privuče biljci čak i pre nego što je vidite, a boravak uz mirisno cvijeće i bilje ključan je deo doživljaja senzornog vrta. Uz pravi izbor biljaka, dvorišni prostor može biti ispunjen prekrasnim, slatkim mirisnim cvetovima tokom cele godine, piše HomesAndGardens.

Posadite ih oko mesta za sedenje, staza i vrata gde možete u potpunosti uživati u njihovom mirisu. Prilikom odabira mirisnog cveća za sadnju, razmislite i o tome u koje vreme najviše boravite u bašti. Neki cvetovi, npr. ako uzgajate jasmin i nikotianu, u večernjim satima pojačavaju miris, pa su posebno dobri za terasu ili na drugim mestima gde biste mogli sediti u letnjoj noći.

Ako volite da uživate u doručku na sunčanoj terasi ili u dvorištu, tada bi mirisne ruže ili aromatično bilje mogli biti sjajan odabir. Uključite u svoju baštu cvetne grmove, penjačice, lukovice i jednogodišnje bilje kako biste uživali tokom cele godine.

1. Lažna pomorandža– Philadelphus

Zbog raskošnog mirisa cvetova citrusa, ovaj visoki listopadni grm zakrivljene stabljike guši se u grozdovima čistih belih cvetova od kasnog proleća do početka leta. Cvetovi ovog brzorastućeg zimzelenog grma često su s četiri latice s kontrastnim žutim prašnicima, iako su dostupne i dvostruke sorte.

Philadelphus coronarius ‘Aureus’ kombinuje elegantne pojedinačne cvetove s privlačnim zlatno zelenim lišćem i odličan je izbor.

– Posetioci se često raspituju o mirisu, a Philadelphus coronarius ‘Aureus’ i sve druge lažne pomorandže intenzivno su mirisne kada se njihovi cvetovi pojave u kasno proljeće – kaže Eric Hsu, koordinator informacija o biljkama u Chanticleer Gardenu u Pennsylvaniji.

Cveta: maj-jun

Sadnja: na punom suncu ili poluseni, u vlažnom, ali slobodno drenirajućem tlu

Orezivanje: odmah nakon cvetanja orezati sve cvetne stabljike na jednu trećinu njihove dužine kako biste sprečili da grm postane neuredan.

2. Ruže

Ni jedan mirisni vrt nije potpun bez ruže. Neki od najmirisnijih cvetova za sadnju su poznate engleske ruže Davida Austina, koje su uzgojene kako bi kombinovale najbolje osobine modernih sorti ruža s prekrasnim mirisima starih sorti, uključujući raspon boja i ponavljano cvetanje.

– Sve ruže Davida Austina su mirisne, ali postoji pet različitih profila mirisa: smirna, čaj, voćni, mošus i stara ruža – objašnjava Rebecca Koraytem iz David Austin Roses. Jedna od vrhunskih sorti za miris, kaže Rebecca, je The Generous Gardener čiji je miris kombinacija mošusa, stare ruže i smirne. Takođe preporučuje ružu penjaču Bathsheba za smirnu, i Desdemona za staru ružu, Vanessa Bell za čaj ili The Poet’s Wife za voćne mirise.

Ruže Davida Austina mogu se uzgajati u širokom rasponu klimatskih zona.

– U stvarno vrelim zonama sadite ruže na mestu gde dobijaju jutarnje sunce i zaštitu od poslepodnevnog sunca. Kako biste produžili zimsku otpornost, odaberite ružu uzgojenu iz reznice, a ne cepljenu na podlogu. Uvek sadite duboko tako da je kruna najmanje pet centimetara ispod površine tla – kaže Rebecca.

Cveta: maj-novembar, zavisi od sorte

Sadnja: na punom suncu za najbolje cvetanje, ali minimalno 4-6 sati direktnog sunca dnevno, u plodno, humusno, ali dobro drenirano tlo

Orezivanje: Neke sorte treba orezati zimi, a druge odmah nakon cvetanja

3. Slatki grašak – Lathyrus odoratus

Slatki grašak omiljen je među vrtnim biljkama koje će prekriti prolaze i lukove, obeležava leto i odličan je kao klasično rezano cveće. Lako je naučiti kako ga uzgajati, a dostupan je ogroman broj sorti ove popularne jednogodišnje penjačice, u bezbroj boja. Većina je jako mirisna, ali možda najmirisnije cveće od svih pripada Matucani, staroj sorti koja se može pohvaliti dvobojnim cvetovima u raskošnim nijansama bogate ljubičaste i baršunasto kestenjaste boje. Tajna obilnog cvetanja je u stalnom branju slatkog graška.

Cveta: jul-avgust

Sadnja: na suncu u vlažnom, plodnom, humusnom tlu ili u posudama

Orezivanje: neprestano berite cvetove kako biste potaki stvaranje više cvetanja i uklonite sve semenke koje se razviju.

4. Cvet duvana – Nicotiana

Ova biljka savršena je za sadnju oko terasa ili u dvorišnooj bašti za one koji vole da seopuste nakon povratka s posla. To je biljka noćnog mirisa. Cveta od ranog leta pa sve do prvih mrazeva, a savršena je za popunjavanje praznina u bordurama i posudama. Lako se uzgajaju kao poluotporne jednogodišnje biljke i ne zahtevaju puno održavanja. Iako lepo izgledaju celi dan, cvetovi duvana najlepši su u večernjim satima, kada ispuštaju opojan miris kako bi privukli noćne oprašivače.

Nicotiana alata je izvrstan izbor jer njena relativno mala veličina dopušta sadnju na malim i skučenim prostorima. Sorte Nicotiana alata dolaze u nizu boja, od čiste bele i žarko ružičaste do živo zelene. Za nešto više, probajte jednako mirisnu Nicotiana sylvestris, koja je idealna za šumske vrtove.

Cveta: jul-oktobar

Sadnja: na suncu ili u polusenki, u plodnom, vlažnom, ali dobro dreniranom tlu

Orezivanje: odumrli izbledeli cvetovi za produženje cvetanja.

5. Jorgovani –

– Kad je reč o mirisnom cveću, uvijek mi padaju na pamet jorgovani, vrsta Syringa. U Longwoodu imamo lepu kolekciju i naši gosti jako uživaju u njihovom prepoznatljivom mirisu kada cvetaju. To je kultni grm zbog svog mirisa i vrlo ga je lako uzgajati – kaže Jim Sutton, dizajner izložbe u Longwood Gardensu u Pennsylvaniji.

Poreklom sa stenovitih brežuljaka Balkana, ovaj listopadni grm vrlo je otporan i zapravo zahteva hladnu zimu da bi uspešno procvetao. Srcoliki listovi izbijaju u proleće, a zatim gusti oblaci sitnih, ali snažno mirisnih cvetova u nijansama lila, ljubičaste ili bele, zavisno od sorte. Jorgovani su takođe izvrsni kao rezano cveće pa u vazi možete u potpunosti uživati u njihovom mirisu.

Cveta: april-maj

Sadnja: na punom suncu, u vlažnom, ali slobodno drenirajućem, nekom kiselom tlu

Orezivanje: Orezivanje je nakon cvetanja za uklanjanje ocvalih cvetova. Uklonite sve mrtve, oštećene ili obolele materijale i uredite oblik prema potrebi.

