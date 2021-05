Ako se muškarac ovako ponaša, izbrišite odmah njegov broj

Čak i ako verujete da ste jednom nogom već zakoračili u vezu sa čovekom svojih snova, vrlo je moguće da do toga zapravo nikad neće doći.

Sigurno imate bar jednu drugaricu koja je večito u vezama koje to baš i nisu.

Tačnije, ona je u vezi, neprestano razmišlja o tome gde je i s kim njen dragi, svakog dana ga zove i šalje mu poruke, svesna je da njihov odnos nije u potpunosti definisan, stalno najavljuje važan razgovor koji će s njim obaviti, ne primećuje druge… Muškarac je, s druge strane, uvek zauzet. On nema vremena da se vidi s njom jer ima puno posla, stalno mu zvoni telefon, ne može da predahne od obaveza, a ipak se redovno viđa s društvom, prati treću rumunsku ligu i na Instagramu objavljuje fotografije koje definitivno nisu nastale u kancelariji. Kad uopšte nađe vremena za nju, u 90 odsto slučajeva završe u krevetu.

Devojka je zbunjena: nije joj rekao da nije zainteresovan, viđaju se s vremena na vreme, odgovara joj na skoro svaku poruku. Zato ona uglavnom priča o njemu i analizira problematiku, osvrćući se na svaku mogućnost – on je odlepio za njom, ali se plaši toga što je ona nezavisna, jaka žena/dobra riba; on je odlepio za njom, ali još nije raščistio s bivšom, pa će ozvaničiti njihovu vezu kad zatvori to poglavlje svog života; on je odlepio za njom, ali vlada retrogradni Merkur.

Da, zvuči i više nego poznato. Možda ste i sami u nekom periodu svog života bili ta devojka. Možda ste to i dok čitate ovaj tekst.

U čemu je stvar?

Žao mi je što moram da vam kažem, ali je verovatnoća da je odlepio… gotovo nepostojeća.

Žene gube mnogo vremena analizirajući ponašanje muškarca u kog su zaljubljene, smišljajući izgovore umesto njega nakon što on ne odgovori na poruku ili se jednostavno ne pojavi. To su sati i dani života koje nikada nećete ponovo proživeti, a odgovor na sva pitanja je jednostavan: da želi da bude s vama, bio bi.

Ko ima vremena da ode do toaleta, ima vremena i da odgovori na poruku. Ko ima vremena, energije i želju da se viđa s prijateljima, ima makar sat vremena u svom danu i za vas. Ne treba da se viđate jer ste ga deset puta pitali, već zato što oboje to želite. Ne treba da ga zivkate sve dok ne odete na kafu i u njegov krevet, već da provedete 24 sata i zajedno i da vam oboma bude teško da se nakon toga rastanete. I sama činjenica da stalno postavljate pitanja i da ga niste videli nedelju i više dana govori on ne oseća potrebu da vas vidi – jer mu se ne sviđate dovoljno.

Ako vam sve to nije dovoljno da shvatite da je vreme da odustanete, zapitajte se koliko ste njegovih prijatelja do sad upoznali, koliko ste puta pričali o svom odnosu kao o ozbiljnoj vezi, da li se ijednom setio vašeg rođendana, Osmog marta, Dana zaljubljenih ili vam poklonio ružu tek tako, bez posebnog povoda, ogrnuo vas svojom jaknom, pogledao vas onako kako vi gledate njega, upamtio kako se zove vaš bratanac, interesovao se za nešto što je vama bitno, tražio da upozna tu duhovitu koleginicu o kojoj stalno pričate, iznenadio vas knjigom čijem ste se objavljivanju radovali… Nijednom? I šta vam to govori?

Zašto muškarci ne kažu to otvoreno i nastavljaju da daju pažnju na kašičicu?

Postoji, naravno, bezbroj razloga, a samo neki od njih su:

uživa u seksu kad god poželi

ima nekoga ko će da mu diže ego

u životu uvek izbegava neprijatne situacije

ne vidi sebe pored vas dugoročno, ali nije loše da ima nekoga „u rezervi“ dok ne naiđe zanimljivija

oženjen je i obožava da švrlja

A njegov razlog, na kraju krajeva, nije ni važan. Važni ste vi, a vi ste u odnosu koji vas čini nesrećnom.

Zašto to žene ne primećuju?

Jednako je jednostavno. Lažemo sebe kako bismo izbegle da budemo povređene – a za sve to vreme patimo, što celu ujudurmu čini paradoksalnom. U ljudskoj je prirodi da se nada i, iako sve pokazuje da je vreme da se okrenemo i odemo, uvek verujemo da će se nešto promeniti, da će on shvatiti da smo posebne i uvek tu.

Pored toga, odbijanje shvatamo previše lično. To što nekoj osobi nije stalo do mene ne znači da sam dosadna, loša osoba, da loše izgledam, da nemam šta da ponudim. To znači samo da mu se ne dopadam, kao što se meni nisu svidele desetine muškaraca koje su po svim merilima savršene. Nismo jedno za drugo. Ipak, odbijanje se kači za to kako vrednujemo same sebe budući da su generacije i generacije žena sebe definisale u odnosu na mušku figuru u svom životu. Zbog toga se, kad shvatimo da nas ne želi onaj o kojem sanjamo, pitamo — šta, zaboga, nije u redu sa mnom?

Jedino što nije u redu jeste to što ste, dok ste hodali kucajući poruku koja možda neće dobiti odgovor, u prodavnici, kafiću ili na ulici možda prošli pored čoveka svog života, ali ga niste ni primetili jer svoje vreme trošite na nekoga s kim nikada nećete zaista biti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.