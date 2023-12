6 stvari koje morate da uradite pre 9 sati ujutru i imaćete dan ispunjen srećom

Sve počinje buđenjem. Sreća, ispunjenost i potpunost su proizvod naših akcija. Ono što ćete uraditi odmah kada ujutru otvorite oči ima mnogo veze sa ostatkom vašeg dana. Da biste ga učinili što uspešnijim, uradite sledeće, prenosi Sensa.

Vežbajte zahvalnost

Svako od nas ima načine da to uradi. Dovoljno je da razmislite o svemu što ste do sada uložili u sopstveni razvoj, sreću svojih najmilijih i da budete zahvalni za dan koji je pred vama. Pronađite one aspekte života koji vam izmame osmeh na lice i zapamtite ih do detalja. Oni su vaš motivator i inspiracija za dalje delovanje.

Pre svega, zahvalite se sebi, vašoj snazi, upornosti i želji za boljim.

Pijte vodu

Neka vaša prva dnevna potrošnja bude voda. Neophodan je vašem telu, a njegovim uzimanjem pomoći ćete mu da se razbudi. Vaše misli će se razbistriti i bićete spremni da zakoračite u novi dan.

Napravite plan akcije

U zavisnosti od toga koliko odgovora dobijete, napravite listu svega što treba da uradite danas. Bilo da je u pitanju mentalna beleška ili fizički zapis na papiru. Fokusirajte se na prioritete. Tako ćete na kraju dana imati priliku da vidite koliko ste postigli i na čemu još treba da radite.

Istegnite se

Ako je potrebno, uradite to dok ste u krevetu. Dozvolite sebi da osetite sopstveno telo i uradite nekoliko vežbi disanja. Mnogi provode ceo dan u neudobnim položajima, pa je zaista važno dati telu priliku da se probudi.

Slušajte muziku

Muzika može opustiti, ali i podići energiju. To je podsticaj koji vam je potreban da vam dan prođe bolje. Napravite liste omiljenih za određena raspoloženja i slušajte muziku na putu do posla. Na taj način ćete ranije postići raspoloženje koje želite da održite tokom dana.

Prvo radite najteže poslove

Svaki posao je zahtevan i često nalete neplanirani trenuci, ali je ključno znati koji su to sastavni, krucijalni problemi koje treba odmah da rešite. Prvo se fokusirajte na njih kako biste se osećali opuštenije i sigurnije u sopstvene postupke.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.