7 malih laži koje izgovaraju muškarci svojim partnerkama, šesta je kao bajka. Jeste li je nekad čuli?

Ne radi se o velikim lažima, već malim beznačajnim koje neće „oštetiti“ naš ego.

Muškarci uglavnom znaju da nas slažu kako bi izbegli velike svađe i preveliko ispitivanje s naše strane. Pogledajte koje su to najčešće male laži koje će vam partner reći, samo da bi izbegao konflikt sa vama.

1. “Samo sam popio malo.”

Mnogo muškaraca voli da izađe sa svojim prijateljima, iako su u vezama. Naravno, postoje i oni koji jedva izlaze negde bez svoje partnerke, ali ovde je reč o ovim prvim. Stvar je u tome, ako ga vi čekate kod kuće, dok on pijucka pivo sa ortacima i gleda utakmicu, kada se vrati, sigurno neće želeti da ga dočeka vaš ljutit ton glasa sa pitanjima “Gde si bio, šta si radio, sa kim i koliko si pio?”, već će vam jednostavno reći da je popio malo, poljubiće vas i otići će na spavanje. Znajte da su se malo i prepili… Ali nema veze, ima i on dušu.

2. “Nikada ne gledam u druge žene.”

Kao što ni oni ne bi voleli da “gutamo” pogledom nekog mišićavog dasu, tako ni mi ne bismo htele da oni gledaju u druge žene. Ali, to je jednostavno neizbežno! Kada prođe devojka sa dubokim dekolteom i u helankama i vi sami ćete morati da je pogledate, morate priznati. Ne brinite, ako pogleda neku to ne znači da će vas prevariti ili da mu niste dovoljno lepi, to je jednostavno jače od svih nas.

3. “Poruku mi je poslao drug.”

Dobio je poruku koja mu je izmilela mali osmeh na lice. Sigurno ćete se pitati ko je to, a on će vam reći da mu je nešto poslao neki njegov drug, iako je u stvari neka druga žena. Razlog ove laži je da vi ne biste bili ljubomorni – bezrazložno. Nebitno ko je, da li je to drugarica ili devojka koja mu se nekada nabacivala, on će vam uvek reći da je njegov drug u pitanju. A i vama je sigurno lakše, kada čujete da nije u pitanju neka druga… Ili?

4. “Od kad sam sa tobom, ne gledam porno filmove.”

Za mnoge ljude je gledanje filmova za odrasle kao varanje. Zašto bi iko gledao to, kada može sve da doživi u stvarnosti? Međutim, nekad se desi da imate ciklus ili jednostavno ne želite da spavate sa njim, a njemu se baš to radi. Kako da smanji tenziju i nervozu – gledanjem pornića. Ali, da ga ne bi mnogo zapitkivali ili u nekim slučajevima zezali na tu temu, reći će vam da ih ne gleda uopšte, iako ih pogleda s vremena na vreme.

5. “Da, totalno si u pravu.”

Opet je u pitanju izbegavanje dugotrajne svađe i rasprave. Bilo da vi znate da niste u pravu ili ste ubeđeni da zaista jeste, sigurno mu to nećete priznati i on to dobro zna. Tvrdoglave smo, to je sigurno. Zato mu je bolje da vam kaže da ste skroz u pravu i sačuva živce, a vama nahrani ego.

6. “Dopada mi se tvoja mama.”

Što možda znači da mu se više sviđa vaš otac, a ne majka. To je verovatno zato što ga previše testira, “skenira” i tako dalje jer želi da vi za sebe izaberete nekog najboljeg. Dok ne pređe sve “nivoe”, vaša majka ga neće mnogo voleti, a neće ni on nju. Verovatno osećate tu vrstu tenzije, ali se opustite. To će sve proći, mada vam ovo nikad neće priznati, da vas ne bi povredio.

7. “I ja tebe volim.”

Verovatno ste pretpostavile da će biti i ovakva laž. Ljubav je komplikovana – svi je žele, ali nisu svi sposobni da je izazovu u nekome. A reč “volim te” ne znači za svakoga isto. To možda znači da je zaljubljen u vas ili da mu se mnogo sviđate, ali ne i da vas voli u pravom smislu te reči. Razlog zbog kojeg će vam reći da i on vas voli je da vas ne bi povredio. A i uvek postoji mogućnost da vas nakon nekog vremena zaista zavoli.

(Ženski magazin/V.R)

