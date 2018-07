Bili smo u zabludi: pametnije je iznajmljivati nego kupiti stan

Za mnoge je kupovina kuće ili stana potvrda zrelosti, uspeha i sna o porodici.

Stvari su se bitno promenile – stručnjaci kažu da kupovina stana ili kuće – nije pametna investicija, neki čak tvrde da je takav potez čak ravan finansijskom samoubistvu, prenose mediji.

Mit o „bacanju novca“ na stanarinu

Bolje je otplaćivati ratu kredita nego mesečno plaćati stanodavcu? Za većinu prosečnih ljudi, daleko je pametnije iznajmljivati stan.

Naime, kada kupite stan, očekujete da će biti Vaš kroz 15 do 30 godina, zavisno od trajanju vašeg stambenog kredita. Kao prvo, platitićete ga konačno mnogo više nego što vredi, jer će banka dobro profitirati.

Ulazak u stambeni kredit s bankom može se završiti loše po vas.

Velika je verovatnoća da fluktuacije vlasnicima stambenih kredita u kratkom periodu život pretvore u pakao (slučaj sa švajcarskim francima).

Ako imate dovoljno novca da kupite stan, to je druga priča, ali opet bi – naročito u ovim vremenima – bilo pametnije da stan iznajmite, a taj novac upregnete da radi nekako za vas. Vaša nekretnina ne samo da neće raditi za vas nego će, kako ćemo uskoro i saznati, raditi protiv vas.

No, zanemarimo ova upozorenja i krenimo od pretpostavke da živimo u stabilnom sistemu koji će potrajati još decenijama – kupovina stana se opet ne isplati, a evo i razloga zašto.

Možda ne idete za tim, ali ako sve stavite na papir, svi ovi troškovi zajedno, plus otplaćivanje kredita, mogu iznositi isto ako ne i više od mesečne rente. Dakle, tu pada prvi mit – onaj o tome kako je „jeftinije“ uzeti stan na kredit nego plaćati mesečnu stanarinu.

Deo tih troškova – plaćanje kredita – nestaće nakon 15 do 30 godina, ali svi ostali troškovi će vam ostati. Zvuči grubo, ali ti troškovi će biti s vama dok ste živi.

Kada se ipak isplati kupiti?

Svakako, sada se postavlja pitanje, koje troškove biste radije plaćali, fiksne mesečne stanodavcu ili sve ove ostale sami?

Postoji još niz razloga zašto je bolje iznajmiti stan, mada ovde valja istaknuti kako će na to veliki uticaj imati lokacija. Naime, ako Vam zaista treba samo stan određene veličine i nebitno vam je gde živite, onda vam se možda ipak više isplatiti kupiti ga. No, to pravilo će vredeti za neke manje atraktivne sredine.

Vratimo se na debatu iznajmiti ili kupiti. Koliko ste sigurni u svoja primanja?

Ako ste freelancer, mali preduzetnik ili radite u nestabilnoj firmi, verovatno ne previše. Što ako vam se primanja smanje i više ne možete plaćati? Ako ste podstanar, idete u jeftiniji stan, ali ako ste u stanu za koji otplaćujete kredit, možete se naći u gadnim problemima.

Napomena: banke su nemilosrdne, ako vam uzmu nekretnine to ne znači da neće doći po još i pretvoriti vas u svog financijskog roba.

Dalje, ako vam primanja i jesu adekvatna i relativno sigurna, situacija je po vas i dalje loša ako pri tom živite „od prvog do prvog“. Naime, rata kredita mogla bi porasti ako banke upadnu u neku novu krizu, a tada će odjednom stan u kojem živite, kojeg ste već proglasili svojim, biti iznad vaših mogućnosti.

Dakle, ako baš želite svoj stan, budite sigurni da ga možete priuštiti. Uzimanje stana na kredit nipošto ne bi smeo biti rezultat nekakvog hira, pritiska okoline, sujete ili nečeg drugog.

Eventualna prodaja nekretnine – stres

postoji još jedan problem s kupovinom stana ili neke druge nekretnine. Jednog dana možda je poželite prodati, a to je jedan vrlo neugodan proces – naime, prema nekim anketama prodaja nekretnine stresniji je proces od bankrota, razvoda braka i gubitka voljene osobe.

Vaša nekretnina može biti na tržištu nedeljama, ponekad i mesecima. Mnogi prodavači biće prisiljeni sniziti cenu, najmanje jednom, što je dodatni izvor stresa i frustracija.

Promena mesta stanovanja ako ste podstanar daleko je manje stresna.

Za kraj valja spomenuti još jednu vrlo važnu karakteristiku – fleksibilnost i mobilnost. Kao podstanar bićete daleko mobilniji i lakše ćete se preseliti ako pronađete bolju poslovnu ponudu.

Odluka je Vaša, samo nemojte da bude BRZOPLETA.