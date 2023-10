Čak godinu i po dana života provedemo na kasama marketa: Evo kako da izaberete najbržu

Doktor Nikos Georgiju i profesor Enriko Skalas sa Univerziteta Saseks u Velikoj Britanij, su mesecima mesecima analizirali redove u supermarketima i otkrili kako izabrati onaj najbrži

1. Proverite šta u korpama imaju kupci u redu ispred vas – artikli u čvrstim pakovanjima ne uzimaju puno vremena za skeniranje dok to može da potraje kod proizvoda u plastičnim kesicama jer ponekad kasirka mora barkod da unosi ručno. Na primer, neko ko ima mleko i sok u svojoj korpi brže će proći kasu od onoga sa kesicom smrznutog povrća.

2. “Bacite pogled da li kasirka ćaska sa ljudima i komentariše proizvode, ako je to slučaj, a žurite, idite na drugu kasu”, upozorava Samjuel. Osim toga, možete i da zavirite u korpe ljudi koji su već u redu, ali i da ih osmotrite. Mlađe osobe obično brže i plate i popakuju kupljeno, a osim toga, recimo, puna korpa istog proizvoda biće otkucana brže nego ako su svi proizvodi različiti.

3. Stanite iza kupca s punim kolicima – iako nam se to na prvu ne čini kao dobar izbor, naučnici kažu da je to istina. Objašnjavaju kako svakom kupcu treba vremena dok se pozdravi, plati, stavi namirnice u kese, novac u novčanik… U proseku to traje 41 sekundu po osobi. Izračunali su kako kupac sa sto namirnica u kolicima prosečno potroši šest minuta, a četvoro ljudi sa po 20 namirnica potrošiće sedam minuta u redu.

4. Redovi na kasama s leve strane pomeraju se brže – većina ljudi su dešnjaci i instinktivno biraju red na koji će slagati robu s desne strane.

5. Birajte kasirku – mada na kasi uglavnom rade upravo žene, dokazano je i da one brže obave posao od muškaraca.

