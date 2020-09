Detalji skandala: Nastavnica spavala s učenikom (15), evo šta mu je govorila

Nastavlja se suđenje 35-godišnjoj nastavnici Kendis Barber iz Velike Britanije koju se tereti da se upustila u polni odnos sa svojim 15-godišnjim učenikom. Naime, nastavnica se tereti da je tri puta spavala sa svojim učenikom i to nakon što su se u septembru 2018. godine dopisivali preko Snapčeta.

A 35-year-old teacher identified as Kandice Barber is currently facing trial for allegedly having sex with her 15-year-old student. pic.twitter.com/TsJ4oaHLZ1

Naime, na poslednjem ročištu moglo se čuti da su Barber i njen učenik imali odnose u njenoj ‘omiljenoj’ pozic, piše The Sun.

Barber je učeniku navodno rekla da je trudna s njegovim detetom i pohvalila ga da ima veći penis nego njen muž, koji je redovno s njom dolazio na suđenja.

Pre nego što je slučaj predat u ruke porote, sudija u predmetu Fransis Šeridan rekao je prisutnima u sudnici: „Videli smo razgovor između nje i njenog muža, koji je tokom tog razgovora rekao da je ‘doggy’ poza njezina ‘najdraža’.“

Barber, koja ima decu školskog uzrasta, navodno je učeniku posle prvog odnosa poslala svoju toples fotografiju. S njim se još dva puta upustila u polni odnos, a za to vreme njene nage fotografije kružile su školom.

Eksplicitni snimci nastavnice došlu su i do direktora škole, a Barber je uhapšena u martu prošle godine. Maloletni učenik najpre je negirao da su imali odnose, ali je kasnije policiji priznao da ipak jesu.

– Lagao sam jer mi je rekla da je možda trudna s mojim detetom pa sam se uspaničio. Lagao sam svima osim mojim prijateljima. Rekla mi je da će me uništiti ako je budem odao. Pitao sam je, ‘hoćeš li me optužiti za silovanje?’, na šta mi je ona u poruci napisala samo ‘…’. Nakon toga sam se naljutio i nisam više pričao s njom, rekao je učenik tokom razgovora s policijom.

Kandice Barber, a married Buckinghamshire teacher is found guilty of having sex with his 15-year-old student 3 times and then sending topless pictures of her to him on Snapchat, Daily Mail confirmed.

READ MORE: https://t.co/G3QZOUEvKa pic.twitter.com/gYAZNvVpgO

