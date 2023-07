Držanje za ruke u javnosti otkriva o vezi više nego što možete da pomislite, tvrde psiholozi

Ako partner učini nešto loše, npr. ne odgovara na poziv, nemojte to odmah previše analizirati. Ako je to sitna greška, ne analizirajte je jer stalno preispitivanje može ozbiljno narušiti odnos, savetuje Eli J. Finkel, autor knjige “The All or Nothing Marriage”.

Pored toga on dodaje kako nesrećni parovi probleme poput neodgovorenih telefonskih poziva automatski pripisuju unutrašnjim nedostacima partnera.

– Takvi ljudi odmah pomisle kako je partner sebičan i uopšte ne misli na njih, a zaboravljaju na to da je on možda imao naporan dan na poslu. Kad nešto pođe po zlu, nemojte burno reagovati, nego razmislite i stavite se na mesto svoga partnera. Nemojte odmah prebacivati krivicuc – govori profesor psihologije na Univerzitetu Northewestern. Kao ključ uspešne veze spominje i dodirivanje kao i držanje za ruke.

– Mnogi ni ne razmišljaju o važnosti dodira za vezu. Ljudi koji se drže za ruke ili se nežno dodiruju u javnosti su samopouzdaniji, a brak je čvršći. Zbog toga je važno dodirnuti partnera kako biste mu pokazali da ga volite – ističe Finkel. Savetuje i da jednom sedmično zapišete nekoliko stvari koje je partner napravio kako bi vas usrećio, prenosi 24sata.hr.

– To može da učvrsti odnos. Neki su shvatili koliko je partner predan tek kad su ‘sakupili’ njegova dobra dela na jedno mesto, odnosno na papir – kaže psiholog Eli J. Finkel.

