Eksperti saznali šta se dešava u mozgu neposredno pred smrt

Eksperti koji su istraživali aktivnost moždanih ćelija kod umirućih pacijenata otkrili su talas aktivnosti koji nastupa pre nego što dođe do sudnjeg časa. Istraživanja pokazuju da je aktivnost zastupljena još nekoliko minuta otkako nastupi smrt. U tom trenutku moždane ćelije vuku rezerve energije još nekoliko minuta pre nego što telo prestane davati znake života.

Kako izgleda umiranje?

Studija iz oktobra 2017. godine pokazuje da ljudska svest nastavlja postojati iako je telo prestalo pokazivati znakove života. To bi moglo značiti da su pacijenti svesni vlastite smrti, prenose mediji.

Postoje dokazi da preminuli pacijent čuje osoblje kako objavljuje vreme njegove smrti. To je dokazala Škola medicine pri njujorškom Univerzitetu Langon, gde su ispitivali pacijente koji su preživeli srčani zastoj.

– Opisali su da su gledali doktore i sestre kako rade i objasnili da su sve vreme bili svesni njihovih razgovora, vizuelnih stvari koje su im se pred očima događale, kaže dr. Sam Parnija, koja dodaje da su kasnije njihove tvrdnje proverili i kod medicinskog osoblja i da se sve opisano zaista tako i dogodilo.

Kako doktori definišu smrt?

Doktori definiraju smrt na osnovu prestanka rada srca, koje momentalno preseca dotok krvi u mozak. Čim se to dogodi, krv više ne cirkuliše do mozga, što znači da kroz nekoliko sekundi i on prestaje sa radom.

Moždane stabljike gube sve reflekse, a cerebralni korteks mozga, koji je odgovoran za razmišljanje i obradu informacija svih pet čula, takođe se gasi brzo. U roku od 2 do 20 sekundi na električnom monitoru prestaće se prikazivati aktivnost moždanih talasa.

Ipak, sada istraživači tvrde da sve ovo može potrajati i nekoliko sati nakon što srce prestane sa radom. Koliko je to tačno vremena u pitanju ostaje istraživačima da utvrde u novim studijama.