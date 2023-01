Ima najbolji posao na svetu: Zarađuje 10.000 dinara na sat, a ne radi ništa

Iako Japanci važe za narod koji ne preza od napornog posla, Šoji Morimoto nikad u životu nije imao neke visoke ciljeve, ali uprkos tome uspeo je da stvori veoma unosan posao na kome ne radi apsolutno ništa.

Celog života porodica i kolege su mu govorili da je lenj, da se tako ne živi, da ništa neće da postigne u životu, ali njega nije bilo briga. Dok mu 2018. godine nije sinula ideja kako bi to mogao da pretvori u profesiju, prenosi CBS.

– Ne pričam s ljudima. Odgovorim ako me nešto pitaju i to je to. Moj posao je samo da budem negde. Ponudio sam svoje usluge onlajn. Napisao sam da ne čistim, nisam tu zbog razgovora, već sam tek tako tu. I ljudi su počeli da se javljaju.

Njegove usluge koriste ljudi koji se plaše da sami odu u prodavnicu, ljudi koje se srame da se negde pojave bez pratnje, ljudi koji samo žele da sa nekim sednu na piće.

– Odlično sam popunjen, imam tri posla dnevno. Jedna devojka me plaća da jednom nedeljno sednemo na kafu. Ne razgovaramo. Samo sedimo i njoj je to dovoljno,

Napisao je nekoliko knjiga, a njegove usluge koštaju oko 100 dolara po sastanku.

– Nije na meni da se trudim. A da li postoji šta bolje od rađenja ničega? – završava Japanac.

