„Kakav palac, takav muškarac“: Pogledajte mu u ruke i odmah ćete znati da li je dobar u krevetu

Evo kakav palac je jasan znak dominacije u krevetu

Kakav palac, takav muškarac, znale su da kažu naše bake. Mnogo stvari upućuje na to da su bile jako blizu istine, ali hiromanti upozoravaju kako je, u kombinaciji s palcem, vrlo važno obratiti pažnju i na mali prst i Venerin breg, ali i na veličinu i oblik dlana u odnosu prema ostatku tela.

Tako, na primer, izrazito veliki dlanovi uopšte označavaju osobu koja mnogo razmišlja i teško prelazi s reči na dela, što i u seksualnom smislu znači da ćete se načekati do seksualne akcije.

Dok palac govori o nekim osobinama karaktera koje mogu uticati na stav i seksualnu izvedbu ličnosti, mali prst govori o kvalitetu seksualne energije ili njenom poremećaju, dok Venerin breg – jastučić koji se nalazi u podnožju palca – uopšteno govori o naravi osobe koja je određuje i u seksualnom smislu. Ako vam pak neki od tih detalja kod partnera pobuđuje sumnju u njegov seksualni apetit, obratite pažnju na detalje koje o seksualnim preferencijama otkrivaju linija srca i linija glave.

Ukratko, čitanjem iz dlana možemo predvideti različite aspekte nečije ličnosti, pa tako i seksualnu energiju kojom je osoba obdarena, kao i potencijal koji na temelju toga ima za budući seksualni i ljubavni život. Zato, bacite oko na desnu ruku svog partnera, jer ona odražava sadašnjost i potencijale za budućnost (bez obzira na to je li reč o dešnjaku, ili levorukoj osobi) i – proverite.

Naglašen i mesnat Venerin breg govori o osobi koja je aktivna, energična, romantična i senzualna i s kojom bi vam verovatno u seksu moglo biti i više nego ugodno. Ali ako je Venerin breg prenaglašen, to bi mogla biti ličnost s velikim seksualnim apetitima, možda i ovisna o seksualnom uzbuđenju.

S druge strane ako je jastučić ispod palca mali, slabije naglašen ili ravan, u seksualnom smislu možda imate posla s teškim dosadnjakovićem. Ako je linija života, koja se proteže od Mesečevog brega (jastučića na donjem spoljnjem delu dlana), paralelno s Venerinim bregom do njegovog vrha vrlo izražena, reč je o vrlo senzualnoj osobi.

Ali izražena je i sklonost polnim bolestima, kao i preseljenju u inostranstvo zbog seksualne veze. Izražene uspravne linije preko Venerinog brega dodatni su znak sklonosti polno prenosivim bolestima (osoba koja ih ima izražene na levoj ruci možda je bolovala od polno prenosivih bolesti u prošlosti), dok je na ženskom dlanu to znak sklonosti leukoreji – vaginalnom iscetku koji se pojavljuje u vreme ovulacije i nije znak nikakve bolesti.

Ako linija glave i linija srca čine jednu liniju i razdvajaju se ispod Saturnovog brega (jastučić ispod srednjeg prsta), i ako su isprepletene kao lanac, ili ukrštene, reč je o osobi koja voli masturbirati. Ako pak linija srca ima oblik lanca, ili je prepuna krstića te ako se zaustavlja ispod srednjeg prsta, odnosno Saturnovog brega, mogla bi biti reč o velikom seksualnom sanjaru, koji retko ostvaruje svoje maštarije.

Linija života koja počinje od palčanog zgloba, upućuje na moguću impotenciju, a ako je palac deformisan, to govori o seksualnom poremećaju. Ako na Venerinom bregu postoji krst, odnosno ukrštaju se linije, to govori o manjem broju spermatozoida, bolesti bubrega ili prostate. Ako pak na Venerinom bregu postoji četvorougao, to predstavlja zaštitu od veneričnih bolesti. S druge strane mreža na Venerinom bregu može biti znak senzualne osobe, ali i osobe koja voli neprirodan seks.

Obratite pažnju i na “narukvice“ koje imamo na zglobu ruke, odmah ispod dlana. Ako vaša linija ima zaobljenje prema dole, to bi moglo upućivati na mogućnost pobačaja, dok zaobljenje prema gore, prema Mesečevom bregu, upućuje na probleme sa začećem. Ako pak jedan kraj linije života ide preko Mesečevog brega, to upućuje na urinarne probleme i probleme s jajnicima.

Velik palac jasan je znak dominacije u krevetu

U hiromantiji je uvreženo da se kod čitanja o seksualnim karakteristikama pogleda dužina prstiju uopšteno, ali posebno palca, jer se on smatra najmoćnijim prstom koji “kontroliše” sve ostale. Na kraju, reč je o prstu koji pripada planeti Veneri. Ako je reč o muškarcu ili ženi koji imaju velik i snažan palac, imate sreće: verovatno ima vrlo jaku seksualnu energiju i zapovedničku narav i mogla bi biti dominantna u krevetu. Mali palac ne mora biti razlog da izbegavate partnera, ali imajte na umu da bi mogao imati problema s tim da progovori o svojim seksualnim potrebama, što znači da ćete se teže i uskladiti.

Dugački kažiprst držite na tihoj vatri

Kažiprst je pod uticajem Jupitera. Ako je dugačak, reč je o ambicioznom karakteru koji će se i u krevetu sigurno truditi da vas zadovolji, ali voli i biti zadovoljen. To su osobe koje najveće uzbuđenje osećaju tokom osvajanja, odnosno stalno biste ih trebali držati na tihoj vatri i davati im priliku da se trude oko vas. To ne sme biti “cimanje”, nego baš osećaj da ste zapravo neosvojivi te da uvek ostaje jedan deo vas za koji se moraju boriti.

Dobro pazite kako se naginje srednji prst

Saturnov prst, ili srednji prst, nalazi se između racionalne i podsvesne strane dlana i govori o skladu između volje i emocija te između osećaja da vam se neko sviđa i da želite biti sami. Kad ispružite dlan i prste, obratite pažnju na to kako stoji srednji prst: ako se svija prema kažiprstu, to je znak spontanosti i vesele naravi s kojom ćete se i u društvu osećati ugodno. Ako se savija prema domalom prstu (ili mu je bliži), to jesu društveni ljudi, ali trebaju i malo svog prostora, pa je moguće da se u nekim „ključnim“ situacijama osetite napušteno.

Nezgodno je, na primer, što se to može dogoditi i neposredno nakon seksualnog odnosa, tako da partner jednostavno odluta, umesto da nastavi s razmenom nežnosti. Budite oprezni s onima čiji se srednji prst jako naginje prema domalom prstu, jer je reč o ljudima koji bi mogli biti skloni depresiji, koja može voditi i gubitku volje za seksom. Inače, izuzetno dugi domali prst može biti i oznaka da je osoba sklona kockanju, pa možda i tome da ulazi u rizične seksualne odnose.

Dugački domali prst pun strasti i osećaja

Ako je domali prst (uticaj Sunca ili Apolona) duži od kažiprsta, reč je o ljudima koji imaju izrazitu emocionalnu snagu, pa biste u odnosu mogli biti poneti silinom emocija i strasti s kojom vam partner pristupa. Ali ako je kažiprst vidno kraći od domalog prsta, reč je o osobi s nedostatkom samopouzdanja, koja će oko svakog pokreta biti puna sumnji i stalno tražiti vašu potvrdu da to što radi nije promašaj, što može biti vrlo naporno.

Mali prst odaje šarmere bez pokrića

Mali prst (uticaj Merkura) predstavlja komunikaciju, pa je dobro da bude dugačak, što znači da čovek ima dobru sposobnost verbalne i emocionalne komunikacije, što je u seksualnom odnosu izuzetno važno. Ravni mali prst upućuje na ličnost koja je pomalo naivna i iskrena, pa bi lako mogla pasti na šarmere koji imaju jedini cilj da ih odvedu u krevet, dok mali prst koji se blago naginje prema domalom odražava lukavost i sklonost diplomatiji.

Ukratko, to su često šarmeri bez pokrića, oni koji vas u krevetu ponekad mogu i razočarati. Ako mali prst jako naginje prema domalom, čuvajte se: Reč je o izrazitim manipulatorima. Ali ako ste naleteli na nekoga s ravnim i dugačkim malim prstom koji je nagnut prema napolju, odnosno udaljen je od domalog, reč je o osobi vrlo otvorenog uma, koja bi i u seksu mogla biti vrlo slobodoumna. Dakle, ne postoje granice za ono što će poželeti da isproba.

Deformacije malog prsta

Poremećaji erekcije, prerana ejakulacija, ili gubitak libida kod muškarca mogu biti povezani s godinama, zdravljem, problemima s kičmom ili psihom. Mogu se javiti neočekivano, u mladoj dobi i bez nekog poznatog razloga, osim što je jednostavno reč o čovjeku koji nema izraženu seksualnu energiju.

Mali prst jedan je od glavnih pokazatelja stanja u našem seksualnom bunaru: ako je dugačak, toliko da malo prelazi iznad gornje falange na domalom prstu (falange su vodoravni krugovi na pregibima zglobova na prstima), reč je dobroj seksualnoj energiji. Ako je mali prst kraći od te falange na domalom prstu, ili je deformisan, to upućuje na probleme u protoku seksualne energije koji se manifestuju kroz probleme u seksu, prenosi 24sata.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.