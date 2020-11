Lagala da ima rak i skupila 50.000 evra za lečenje – potrošila ga na kocku

Nikole Elkabas morala je na operaciju vađenja žučnog kese. Neko je fotografisao dok je u bolovima ležala u bolničkom krevetu, a ona je kasnije tu fotografiju iskoristila kako bi lažirala da ima rak jajnika i preko GoFundMe kampanje skupila više od 50.000 evra donacija. U ponedeljak je proglašena krivom za prevaru i posedovanje imovine stečene nezakonitim putem, prenosi The Sun.

